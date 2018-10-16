Isparta’da Enflasyonla Mücadeleye Destek

Isparta’da Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, Hükümetin açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verdi.

Hükümetin açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” kapsamında ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ile Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu ortak basın açıklaması yaparak üyelerine çağrıda bulundular. ITSO Başkanı Başdeğirmen, “Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız. Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir” dedi.

Tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Başdeğirmen, “Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret Odası olarak, tüm oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. Isparta olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız.”