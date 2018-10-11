Isparta’daki 3.Bilim Şenliği’nde Doç.Dr.Lokman Kuzu ile uzay serüveni

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, Ispartalı genç dehalarla buluştu. Bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla Isparta Valiliği himayesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle hazırlanan Isparta 3. Bilim Şenliği kapsamında Doç. Dr. Lokman Kuzu, SDÜ’nün onur konuğu oldu.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, bilim temelli etkinliklerde yer almayı önemsediklerini ve 3. Bilim Şenliği’ni markalaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Yıldırım, şenliğin düzenlemesine katkı sağlayan SDÜ yönetimi ile fakültelerdeki ev sahipliklerinden dolayı ISUBÜ yönetimine teşekkürlerini iletti.

Kuzu: “Başarısız olmaktan korkmayın, pes etmeyin, çok çalışın”

Katılımcılara “Uydu Nedir?” sorusunu yönelterek konuşmasına başlayan TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, her uydunun özel bir görevi yerine getirmek için tasarlandığını ve fırlatıldığını vurguladı.

“Uydu tipleri” hakkında bilgi veren Kuzu, kullanım alanlarını “Haberleşme, Media, TV”, “Felaket Takibi”, “Haritalama”, “Hava Durumu Takibi” olarak sıraladı ve uyduların hiçbir zaman sistemin büyük bir kısmını kapsamadığını sözlerine ekledi.

Uyduların çalışma şartlarından bahseden Kuzu, “Uzayda tahmin etmek, bilmek önemli” diyerek uzay yolculuğunda çıkabilecek aksaklıkları gidermek adına gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi. İnsanoğlunun uzay serüvenine değinen Kuzu, Dünya’da ilk uydunun uzaya fırlatılışının 1957 yılında Sputnik-1 ile başladığını ilk GPS fikrinin de bu şekilde doğduğunu; Türkiye’de ise 1994 yılında TÜRKSAT 1B’nin başarıyla yörüngeye girdiğini belirtti. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK II, İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi, HALE Etkili İtki Motoru Geliştirme Projelerinden bahseden Kuzu, TÜRKSAT 6A’nın ülke için önemine değindi.

Kuzu son olarak NASA’nın uydu kazası üzerinden verdiği örnekle şu mesaja yer verdi; “Başarısız olmaktan korkmayın, pes etmeyin, çok çalışın. Thomas Edison’un da dediği gibi “Dahiliğin yüzde 1’i ilham, gerisi alın teridir.”

Doç. Dr. Lokman Kuzu ayrıca, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı da makamında ziyaret ederek, 3. Bilim Şenliği kapsamında açılan atölyeler ile üniversitenin bazı birimlerini gezdi.