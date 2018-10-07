ISUBÜ’de iş dünyasıyla iç içe, uygulama eğitim dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda alınan karar ile bu yıl açılan 16 devlet üniversitesi arasında yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ), Sakarya ile birlikte özel misyon yüklenen 2 pilot üniversiteden biri olduğunu belirten Rektör Prof.Dr.İbrahim Diler, “Üniversitemiz, Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla ve özel misyon yüklenmiş pilot bir üniversite. Amacımız tamamen uygulama ağırlıklı eğitim vermek” dedi.

Isparta’da bu yıl eğitim öğretime ‘Merhaba’ diyen ISUBÜ’nün önümüzdeki süreçteki hedeflerini İhlas Haber Ajansına (İHA) anlatan ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, üniversitenin bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarıyla birlikte, iş dünyasıyla iç içe bir politika uygulayacaklarını işaret ederek, “Biz, artık arayan değil aranan eleman yetiştireceğiz. Yeni üniversitemizin temel misyonu da bu” diye konuştu.

Diler: “Çok geniş bir ağa sahibiz”

Bünyesinden ayrıldıkları Süleyman Demirel Üniversitesi’nden (SDÜ) doğan dördüncü üniversite konumunda olduklarını dile getiren Rektör Prof.Dr.Diler, ISUBÜ hakkında şöyle konuştu; “Önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinden doğan Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden doğan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve yine Süleyman Demirel Üniversitesi’nden doğan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak dördüncü üniversiteyiz. 14 Mayıs 2018 tarihi itibariyle, Bakanlar Kurulu kararıyla açılan 16 üniversiteden biriyiz ve tamamen uygulama ağırlıklı bir üniversiteyiz. Üniversitemizde bu anlamda Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve ilçelerde bulunan 17 Meslek Yüksekokulundan oluşan çok geniş bir ağa sahibiz. 38 bine yakın öğrencimiz var. SDÜ’den bölününceye kadar yaklaşık 90 bin olan öğrenci sayısının büyük kısmı bize geçti. Üniversitemizde bin 500 lisansüstü, 6 bin 750 lisans ve 30 bine yakın da ön lisans öğrencimiz var.”

“Üniversitemizin temel anlayışı: ortak akıl”

ISUBÜ’nün akademik kadrosundan bahsederek, yeni aşk ve heyecanla çok güzel hizmetlere imza atmaya hazırlandıklarını kaydeden Rektör Diler, “Üniversitemizde 89 Profesör, 41 Doçent, 114 Doktor Öğretim Görevlisi, 315 Öğretim Görevlisi ve 66 Araştırma Görevlimizle akademik olarak hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 300’e yakın da idari personelimizle teknik alt yapı ve donanımız bu anlamda mevcut. 2018 - 2019 öğretim yılımızda başladı. Tüm akademik camiamıza ve öğrencilerimize yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. ISUBÜ, yeni açılan, yeni gelişen bir üniversite. Ben, yeni aşkla inşallah çok güzel işlere hizmet edeceğimize inanıyorum. Çok geniş bir akademik ve idari kadromuz var. Üniversitemizin temel anlayışı ortak akıl. Yani üniversitemizin akademisiyle, idaresiyle, öğrencisiyle ve şehrin ileri gelen dinamikleriyle birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Biz de buna ortak akıl ile yönetim diyoruz. Üniversitemizin mottosu ve sloganı ortak akılla yönetim. Asla tek başına bireylerin veya 3 kişilik bir çekirdek halkanın idare ettirdiği aşılamaz duvarlar değil. Herkesin ulaşabildiği bir üniversite hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Heyecan ve azim doluyuz, tüm ekibimizle, amatör bir ruhla ama profesyonel bir anlayışla aşkla - şevkle hizmet etmeye gayret edeceğiz”

7 Eylül 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 üniversite rektörü ile göreve geldiğini anımsatan Rektör Diler, üniversitede bir dizi hummalı yapılanma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek SDÜ yerleşkesinde bulunan Rektörlük makamının da Ocak ayından itibaren yeni yerine taşınacağını iletti.

Diler, açıklamalarının devamında şunları söyledi; “Öncelikle bizleri bu makama layık gören Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendisinin çizdiği yolda yorulmadan, bıkmadan, usanmadan 2023 - 2053 ve 2071 vizyonu ile tamamen milli ve yerli düşünceye sahip bir anlayışla, idare anlayışımızı yerine getirmek istiyoruz. Üniversitemiz şu anda öğrenci veya fakülte olarak mevcut yerleşkelerinde devam edecekler. Rektörlük binamız olarak ta üniversitemizin şehir merkezinde bulunan eski ismi SDÜ Sürekli Eğitim Merkezi olan yeri Rektörlük binası olarak yılbaşından itibaren hizmet verecektir. 2019 Ocak ayından itibaren yeni yerleşkemizde rektörlük binamız ve bütün birimlerimizde orda olacağız. Yavaş yavaş akademik yapılanmamızı da tamamlıyoruz. Rektör yardımcımızı atadık, genel sekreterimizi atadık, diğer idari kadrolarda şu anda atama halindeyiz. Tüm Meslek Yüksek Okulu Müdürleri ve Dekanlarımızı da atayarak, üniversite senatomuzu oluşturmak istiyoruz. Heyecan ve azim doluyuz. Tüm ekibimiz, amatör bir ruhla ama profesyonel bir anlayışla ülkemize, Isparta’mıza aşkla - şevkle hizmet etmeye gayret edeceğiz.”

“Amacımız, öğrenci arkadaşlarımıza yerinde eğitim vermek”

Türkiye’de açılan 16 devlet üniversitesi arasında Sakarya ve Isparta’daki 2 üniversitenin ‘Pilot üniversite’ niteliğinde olduğunu ifade eden Diler, “Bu 16 üniversite içerisinde, 2 tanesi uygulamalı bilimler üniversitesi. Bir tanesi Sakarya, diğeri de Isparta. Bu iki üniversitemiz Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla ve özel misyon yüklenmiş pilot üniversiteler. Amacımız da tamamen uygulama ağırlıklı eğitim vermek. Örneğin, 4 yıllık fakülte veya yüksekokulda ki öğrencilerimiz, 3 yıl üniversitemizde teorik eğitim aldıktan sonra dördüncü yıl tamamen sahada yapmayı hedefliyoruz. 2 yıllık Meslek Yüksekokullarımızda ise, öğrencilerimizi ilk yılı tamamen veya 3 dönemi teorik, ikinci yıl veya son dönemi de saha uygulamalarına göndermek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir meslek yüksekokulu oluşturup tamamen iş yeri odaklı bir eğitim hedefliyoruz”

“Bu anlamda Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası (ITSO) ile iş birliği içerisinde ve iş adamlarıyla birlikte, tamamen ortaklaşa bir eğitim modeli planlıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Diler, “Onları her hafta bir dersimize iştirak ettirerek başarı öykülerini öğrencilerimizle paylaşmalarını istiyoruz. Her ayda öğrenci arkadaşlarımızın onların işyerlerine göndererek, bir işyeri nasıl olmalı, o işyerinde A’dan Z’ye nasıl bir işleyiş olduğunu öğrenci arkadaşlarımıza, yerinde öğretmek istiyoruz. İş adamlarımız da bunu açıkladıktan sonra son derece mutlu oldular, memnun kaldılar ve bütün desteklerini bizimle birlikte paylaşacaklarını ifade ettiler. İnşallah, isim değişikliği ile yeni bir üniversite, yeni bir heyecanda bunu hayata geçiririz. Son derece bundan mutlu olacağız. Bizim işimiz bu, ana hedefimiz bu, olmazsa olmazımız, hatta varlık sebebimiz bu. Biz, bunu yapmazsak buralarda işimiz olmaz. Ana hedefimiz Isparta ve Isparta sanayisi ile tarıma dayalı sanayi ile iç içe bir eğitim modeli geliştirmek. Bir başka hedefimiz ise Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir meslek yüksekokulu oluşturup tamamen iş yeri odaklı bir eğitim hedefliyoruz” görüşlerinde bulundu.

“İl merkezi ve ilçelerdeki meslek yüksekokulları güncel konulara göre revize edilecek, tercih edilmeyen bölümler kendiliğinden kapanacak”

Geçen yıllarda ülkede verilen üniversite eğitimi konusunda hissedilen uygulama konusundaki eksikliklerin, özellikle Sakarya ve Isparta’da açılan bu 2 üniversite ile kapatılacağına işaret eden Diler, “Kesinlikle alan ağırlıklı çalışmalıyız, öğrenci almalıyız zaten. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 2 yıl önce itibariyle zaten meslek yüksekokullarına sınavsız öğrenci alımı ve geçişini kapattı. Sınavsız öğrenci alımında bütün öğrenciler lise veya endüstri meslek, hiç fark etmez hepsi bir şekilde akın ediyordu ve öğrenci profilinde ciddi bir düşüş vardı. Ama şimdi ise tamamen sınavla öğrenci alınacak. Öğrenci tercih edilmediği bölümler artık kendiliğinden kapanacak. Piyasanın istediği bölümler tarafımızdan açılacak ve güncel tutulmaya çalışılacak. İl merkezi ve bütün ilçelerdeki meslek yüksekokullarımız, güncel konulara göre revize edilecek” dedi.

“Eğer belde - ilçe, üniversitesine sahip çıkmak istiyorsa, bütün dinamikleriyle, el birliğiyle, her şeyiyle meslek yüksekokulumuza beraber destek çıkmalılar”

Öğrencilerin meslek yüksekokulları konusundaki tercihlerini, genellikle kentin imkanlarından daha fazla yararlanabilmek adına il merkezinden yana yaptıklarını hatırlatan Diler, merkeze oranla ilçe tercihlerinin daha az olduğunu söyledi.

İlçelerdeki meslek yüksekokullarında sınavsız geçişlerin kaldırılmasıyla birlikte sayıların da azaldığını aktaran Diler, eğitimdeki kalitenin de o oranda yükseldiğini belirtti.

Diler, ayrıca ilçelerdeki MYO’lar için ilçe dinamiklerinden sosyal alan - hizmet ve diğer konularda destek talebinde bulunarak, gerekli desteğin sağlanmaması halinde üniversitenin de aynı yönde karşılık vereceğini şöyle ifade etti; “İlimizde bulunan hem Sosyal Bilimler hem de Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okullarımız yüzde 100 dolu. Hem birinci öğretim, hem de ikinci öğretim dolu. Ama ilçelerde ise aynı başarıyı yakalayamıyoruz. Çünkü, ciddi anlamda tercih sorunu var. Yurt sorunları var, sosyal imkanlar zayıf, özellikle kız öğrencilerimizin ilçelerde gece çarşıya çıkmaları ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Bu anlamda tamamen gündüz eğitimine geçmeyi düşünüyoruz. İlçelerde ikinci öğretimleri tamamen kapatmak istiyoruz. Ama bu bizim kapatmamızla değil, doğal süreçte olacak bir şey. Arz - talep varsa açacağız, yoksa da kapanacaktır. Artık ilçelerimiz eskiden de olduğu gibi bin 500 -2 bin öğrenci kapasitelerini unutsunlar. Tamamen rantabl, reel, ayakları yere basan 300 ile 750 öğrenci kapasitesi odur. İlçenin küçüklük ve büyüklüğüne göre ortalama değişmekte olacak. Bunu zaten ilçeler rahatlıkla kaldırır. İlçe dinamikleri buna destek vermeliler. Buna destek gelmezse, ben üniversite olarak hiçbir destek vermeyeceğim. Eğer o belde, o ilçe üniversitesine sahip çıkmak istiyorsa, bütün dinamikleriyle, el birliğiyle meslek yüksekokulumuza her şeyiyle beraber destek çıkmalılar. Ekonomik olur, bina olur, inşaat olur, sosyal faaliyet olur, her şeyiyle Aksi halde üniversite olarak oraya ciddi bir yatırım düşünmüyorum. Biz, sadece eğitim modelini öğrencimize aktaracağız. Hocalarımızı göndereceğiz. Alt yapıyı oluşturmak onlara ait, üst yapıyı biz vereceğiz. Eğitimin kalitesi böyle artacak. İnşallah o öğrencilerimiz, okuldan mezun olduktan sonra tamamen kendi özgüveni olan ve ‘Ben bu işi başarabileceğim’ anlayışında olan, en kaliteli, aranan eleman yetiştireceğiz. Biz, artık arayan değil aranan eleman yetiştireceğiz. Yeni üniversitemizin temel misyonu: 1- ortak akıl ile yönetim, 2- aranan eleman yetiştirmek.”

“SDÜ bizim ağabeyimiz konumunda, işbirliğimiz her daim devam edecektir”

Rektör Diler son olarak bünyesinden doğdukları SDÜ ile ilgili, ‘Ana vatan’ ve ‘Yavru vatan’ benzetmesi yaparak, “SDÜ bizim ana üniversitemiz, ağabeyimiz konumunda. Onlar anavatan, biz yavru vatan konumundayız. Onlarla işbirliğimiz her daim devam edecektir. Tatlı bir rekabet içerisinde, birbirimizi üzmeksizin, İlker Hocam ve ekibiyle uyumlu bir şekilde çalışmaya, aynı hız ve gayretle devam edeceğiz. Bu 2 üniversite Isparta’mızın gözbebeği konumunda. Biz, bu göz bebeği konumuna asla laf ve halel getirmeyiz, hiçbir şekilde ayrılık - gayrılık yok. Birlik ve beraberlik içerisinde Isparta’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.