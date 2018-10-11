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11 Ekim 2018 Perşembe 15:42

ITSO Başkanı Başdeğirmen Avrupa İşletmeler Meclisi toplantısına katıldı

Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliğine seçilen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen Avrupa Parlamentosu’nda yapılan Meclis Toplantısı’na katıldı.Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (EUROCHAMBERS)...

ITSO Başkanı Başdeğirmen Avrupa İşletmeler Meclisi toplantısına katıldı
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Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliğine seçilen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen Avrupa Parlamentosu’nda yapılan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (EUROCHAMBERS) tarafından 2 yılda bir organize edilen Avrupa İşletmeler Meclisi’nin bu yılki toplantısı Belkiça’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi. Türkiye’den TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun başkanlığında ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği sıfatıyla görevli olarak katıldığı Avrupa İşletmeler Meclisi toplantısı Belçika’nın başkentti Brüksel de yapıldı. 2 gün süren toplantıda, ITSO Başkanı Başdeğirmen, ihracat ile Türk-yabancı iş adamlarının ortak sorunlarıyla ilgili görüş bildirdi.

Birlik olması gerekliliği inancı vurgusu

EUROCHAMBRES’ın Avrupa Parlamentosu işbirliğiyle 2 yılda bir gerçekleştirdiği ve Avrupa şirketlerini önde gelen ekonomik konuları tartışmak üzere bir araya getiren Şirketler Meclisi’nde, Avrupa iş dünyasının AB’nin şirketlerin önünü açan, girişimciliği ve tek pazarı AB standartlarını temel alarak geliştiren, daha fazla inovasyona yatırım yapan, gençlere heyecan veren bir gelecek sunan ve lider konumunu güçlü bir şekilde ortaya koyan bir birlik olması gerekliliği inancı vurgulandı. Mecliste Türk şirket ve KOBİ’lerinin AB’deki ortaklarıyla iş yaparken karşılaştıkları vize ve tarife dışı engelleri, bu sorunların giderilmesi için önerilerini soruldu.

Meclisin oylaması için sorulan sorular arasında yer alan “AB, üyelikle sonuçlanacak şekilde, diğer ülkelerle iş bağlantılarını güçlendirmeli midir?” sorusuna verilen güçlü olumlu cevap (toplam 425 cevapta 300 evet), TOBB heyetinin gündeme getirdiği hususların önemle kabul edildiğini ortaya koydu.
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