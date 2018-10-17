ITSO Meclis Başkan Şahlan, Moskova’da Isparta’yı temsil etti

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Osman Şahlan, Moskova’da düzenlenen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı’na katıldı.ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Moskova’da düzenlenen...

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Osman Şahlan, Moskova’da düzenlenen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı’na katıldı.

ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Moskova’da düzenlenen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı’na katıldı. Türkiye’den Rusya’ya kültür balığı ihracatının 4-5 firma tarafından yapıldığını anlatan Şahlan, Bakan Pakdemirli’den diğer üretim yapan firmaların da önündeki kısıtlama engelinin kalmasını talep etti.

Türkiye ve Rusya arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminde iki ülke arasındaki potansiyeli göstermesi açısından konunun önemine değindiklerini belirten Şahlan, Isparta olarak önümüzdeki günlerde ihracatı artırmak ve iş ilişkilerini geliştirmeyle ilgili Ispartalı işadamlarıyla bir toplantı yapacaklarını dile getirdi. Tarım Fuarı’nın çok faydalı olduğunu belirten Şahlan, burada ikili iş görüşmeleri yapma imkanı da bulduklarını sözlerine ekledi.