ITSO’dan Eskişehir’e iş gezisi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yöneticileri, Eskişehir’e iş gezisi düzenledi.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde Eskişehir’e iş gezisi düzenlendi. Meclis Başkanı Osman Şahlan ile meclis üyelerinin hazır bulunduğu Eskişehir ziyaretinde, Eskişehir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ile şehrin önde gelen önemli sanayi tesisleri gezildi, ITSO’nun meclis üyesi işadamları Eskişehirli işadamları ile ikili görüşmeler yaparak görüş alışverişinde bulundu.

ITSO heyeti ilk ziyaretini Eskişehir Ticaret Odası’na yaptı. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, odada kısa bir toplantı yapıldı.

ITSO Başkanı Başdeğirmen, Eskişehirli işadamlarına, Isparta’nın ekonomisi başta olmak üzere sosyal, tarihi, turistik yönlerini anlattı. Isparta’nın gelişmekte olan şehirlerarasında yer aldığını belirten Başdeğirmen, “Eskişehir ve Isparta arasında ortak çalışmaların ilk adımlarını atmak için buradayız. Sanayileşme konusunda önemli adımlarımız var. Eskişehir’in sanayisi incelemek, Eskişehir’I tanımak ve en önemlisi ilimizi sizlere anlatmak için buradayız. Isparta olarak sanayileşme noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Sizlerin bizlerden bizlerin de sizlerden öğreneceğimiz konular oldukça fazla. İşadamları olarak şehrimizin gelişmesi ve büyümesi, işbirliğimizin artması için bu tür gezilere önem veriyoruz ve sizlerde bizleri en iyi şekilde ağırladınız inşallah bu gezimizin ardından Eskişehir Isparta işbirliği adı altında ortak bir projeye imza atarız” dedi.

Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, de ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatarak, Eskişehir ile ilgili bilgiler verdi.

ITSO heyeti daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Eskişehir Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Meclis Başkanı Süha Özbay ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Başdeğirmen, Isparta’nın ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler verdi. Isparta ihracatının son yıllarda oldukça artış gösterdiğini belirten Başdeğirmen, ITSO’nun elma üzerine yaptığı Urge projesi sayesinde bu yıl yüzde 784 artış sağlandığını ifade etti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da Eskişehir sanayisi, ekonomisi hakkında bilgiler verdi, Isparta ile işbirliği yapmak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.