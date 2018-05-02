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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:18

ITSO’dan SDÜ öğrencilerine kuyumculuk eğitimi

ITSO 13. Meslek Komitesi ile Kuyumcular Odası işbirliğinde SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu (MYO) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerine kuyumculuk ve altın imalatı konusunda ders verildi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 13....

ITSO'dan SDÜ öğrencilerine kuyumculuk eğitimi
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ITSO 13. Meslek Komitesi ile Kuyumcular Odası işbirliğinde SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu (MYO) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerine kuyumculuk ve altın imalatı konusunda ders verildi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) 13. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Can ile Meslek Komite Başkanı ve aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı Ayhan Akbay, Başkan Yardımcısı Emre Yılmaz ve Kuyumcu-İmalatçı Hüseyin Demirbaş, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gönen Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Bölümü öğrencilerine ITSO’da kuyumculuk ve tasarım, altın imalatı konularında ders verdiler.

Öğretim görevlisi Sedat Demirci, El Sanatları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Emine Kayhan ile Öğretim Görevlisi Süeda Demirci ile 20 öğrencinin hazır bulunduğu derste, Kuyumcular Odası Başkanı Ayhan Akbay öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, meslekle ilgili bilgiler verdi.

Öncelikle her işte sevginin önemine değinen Akbay, “Öncelikle her işte mesleğinizi sevmeniz çok önemli. Bununla birlikte dikkat ve özveri ve kendinizi geliştirmeniz daha fazla önem taşıyor“ dedi.

İmalatçı Hüseyin Demirbaş da, imalatta hassas konular ve yapılması gerekenleri anlattı.

Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Can da satış ve pazarlamada yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenleri anlattı. Öğrenciler daha sora Isparta’daki kuyumcuları gezerek, Burdur’da bulunan bilezik atölyesine gittiler.
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