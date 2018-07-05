ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:12

Kiraz hasadı Eğirdir’de masaya yatırıldı

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (MAREM) ev sahipliğinde ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ kapsamında Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar Programı için hazırlık...

Kiraz hasadı Eğirdir'de masaya yatırıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (MAREM) ev sahipliğinde ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ kapsamında Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar Programı için hazırlık toplantısı düzenlendi.

Eğirdir’de Avrupa Komisyonu Erasmus Plus (+) Stratejik Ortaklıklar Programı’nca desteklenen ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ isimli projenin kiraz hasat teknikleri eğitim materyali hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. MAREM’de düzenlenen toplantıda, proje ortakları olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Atakan Güneyli, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Işılay Yıldırım, Ziraat Yüksek Mühendisi Cemile Ebru Onursal, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Arzu Şen, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Cengiz Arslanoğlu ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ertürk İnce katıldı.

Toplantının ilk gününde, proje kapsamında şimdiye kadar olan gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Proje ortaklarının diğer faaliyetleri ve elde edilen çıktıların anlatıldığı toplantıda ayrıca, ilerleyen süreçte yapılacak faaliyetler planlandı.

Toplantının ikinci gününde kirazda en iyi hasat teknikleri, yapılan bu toplantıda ele alınmış olup görsel ve yazılı eğitim materyali oluşturulduğu belirtildi.x
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku