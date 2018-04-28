Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında Yuvalı Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir İnce (76) idaresindeki 07 YE 892 plakalı traktör kontrolden çıkıp devrildi. Kazada traktörün altında kalan Kadir İnce olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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