ISPARTA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:40

Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kullandığı traktör altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kullandığı traktör altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında Yuvalı Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir İnce (76) idaresindeki 07 YE 892 plakalı traktör kontrolden çıkıp devrildi. Kazada traktörün altında kalan Kadir İnce olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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