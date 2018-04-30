Kut’ül Amare Kahramanları Eğirdir’de Anıldı

Osmanlı Devleti’nin 102 yıl önce İngiliz kuvvetleri ve müttefiklerine karşı kazandığı Kut’ül Amare zaferinin yıl dönümü Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından çeşitli etkinliklerle anıldı.Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu...

Osmanlı Devleti’nin 102 yıl önce İngiliz kuvvetleri ve müttefiklerine karşı kazandığı Kut’ül Amare zaferinin yıl dönümü Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından çeşitli etkinliklerle anıldı.

Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yılı anma etkinliği kapsamında Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşın söylenilmesiyle başlayan programda Okul Müdürü Sebahattin Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

“Bu zafer, şanlı Türk’ün diğer zaferleri gibi, kahramanlıklarla dolu bir zaferdir”

Oku Müdürü Sebahattin Yılmaz yaptığı konuşmada, “Kut’ül Amare Zaferi, Osmanlı ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki İngilizlerin, tarih sayfalarından bile sildirecek kadar unutmak istediği hafızalara kazınacak bir zafer olma özelliği göstermektedir. İngiltere, 1916’daki bu savaşta tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşamıştır. Ülkemizde bu zafer 1952 yılına kadar kutlanmıştır. NATO’ya girdikten sonra İngilizlerin baskısı ile Kut’ül Amare Zaferi kutlama programlarından çıkarılmıştır. Bu zafer, şanlı Türk’ün diğer zaferleri gibi, kahramanlıklarla dolu bir zaferdir. Bir Osmanlı askeri, İngiliz savaş uçağını tüfeğiyle düşürmeli başarmış, Kut’ül Amare Kuşatmasında 13 bin İngiliz asker, 13 general ve 418 İngiliz subayı esir alındı. İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri, 23 bin ölü ve yaralı vermiştir. Sadece 8 saatte 100 binin üstünde haçlı askerinin Kosova’da toprağa gömüldüğü tarihten, rekorlar kitabına girecek kadar kısa süren Mohaç Meydan Muharebesine ki 2 saat bile sürmemiştir. Kurtuluş savaşından 15 Temmuza, Fırat Kalkanına, Afrin’e, tarihimiz kadınıyla erkeğiyle kahramanlıklarla dolu hatıralar yazdırmıştır. Şükür ki bu hatıraların hiçbirinde başkaları gibi başkalarının namusuna, ırzına halel getirecek en ufak bir leke yoktur, olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır” dedi.

“Kut’ül Amare ve Afrin aynı kararlı duruşun yansımasından başka bir şey değildir”

“Nasıl Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütüne karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ yıllardır medeniyet coğrafyamızı hedef alan, ‘Böl-parçala Siyaseti’ne kararlı bir karşı duruşsa; Kut’ül Amare de aynı kararlı duruşun yansımasından başka bir şey değildir” diyerek sözlerini sürdüren Okul Müdürü Yılmaz: “Bu imza her seferinde daha kuvvetlice vurulmuş, kıyamete kadar da vurulmaya her seferinde daha kuvvetlice atılmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır”

Okul Müdürü Yılmaz sözlerini, Halil Paşa’nın Kut’ül Amare Zaferinden sonra 6. Orduya yayınladığı mesaj ile tamamladı; “Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zaiyat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.”

Osmancık Taburu canlandırması beğeniyle izlendi

Kut’ül Amare Zaferinin 102’nci yıldönümünde öğrenciler tarafından hazırlanan Osmancık Taburu’nun Kut’a gidişi canlandırıldı. Öğrenciler ‘Askerin Duası’ isimli şiiri seslendirdiler.

Daha sonra okul öğrencilerinden Ömer Avşar ‘Çöle Yazılan Zafer: Kut’ül Amare’ isimli şiiri okudu.

Öğrencilerin sahnelediği Osmanlı’nın Son Zaferi: Kut’ül Amare’ isimli tiyatro oyunu büyük bir ilgiyle izlenirken, program sonunda öğrencilere ödül verildi.