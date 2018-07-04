ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:09

Kütüphaneyi tanıtmak için Kur’an kursu, müzik festivali ve okuma-yazma kurslarını ziyaret ettiler

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, halk kütüphanesi personeli, okuyucu sayısını artırmak ve kütüphaneyi tanıtmak amacıyla klasik müzik, okuma yazma ve Kur’an kurslarını ziyaret etti.Amaçlarının kütüphaneyi yeterli düzeyde tanıtmak ve...

Kütüphaneyi tanıtmak için Kur'an kursu, müzik festivali ve okuma-yazma kurslarını ziyaret ettiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, halk kütüphanesi personeli, okuyucu sayısını artırmak ve kütüphaneyi tanıtmak amacıyla klasik müzik, okuma yazma ve Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Amaçlarının kütüphaneyi yeterli düzeyde tanıtmak ve okuma alışkanlığının benimsetilerek artırılması olduğunu dile getiren Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi Yöneticisi Bedriye Küçükkara, “Yaz tatilleri çocuklarımızın dinlenmenin yanı sıra kendilerini geliştirmek için sosyal aktiviteler yanında bol bol kitap okuyabilecekleri bir zaman dilimi. Eğirdir Belediyesi Klasik Müzik Festivali kapsamında Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulunda açılan kurslara katılan kursiyerler ile okuma yazma ve Hızır Bey Camii’ndeki Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde kütüphanemizi tanıttık. Üye olmak isteyenlere gerekli bilgileri verip kartlarını teslim ettik. Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi olarak haftada 6 gün, günde 9 saat hizmet veriyoruz. Kütüphanemizde 24 bin 104 adet kitap ve 96 çeşit süreli yayın bulunmaktadır. Eğitim öğretim döneminin tatile girdiği bu günlerde tüm öğrencilerimizi ve halkımızı kütüphanemize, kitap ödünç almaya davet ediyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku