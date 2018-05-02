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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:04

KYK personeline madde bağımlılığı eğitimi

Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ‘Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele’ konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi.Türkiye’de toplumsal bir sorun haline gelen ve her...

KYK personeline madde bağımlılığı eğitimi
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Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ‘Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele’ konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi.

Türkiye’de toplumsal bir sorun haline gelen ve her geçen gün giderek artış gösteren uyuşturucu bağımlığından gençler ve çocukları korumak adına KYK Isparta İl Müdürlüğü personeline ‘Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele’ konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

‘Sizlere ve bizlere görev düşüyor’

Düzenlenen eğitim çalışmasında konuşan Sağlık Müdürlüğü Aile Eğitim Programı eğiticisi Ülfet Bayraklı, “Çocuklar ve gençler uyuşturucunun gerçek anlamda ne olduğu, nasıl bir felakete yol açtığı, hayatları nasıl mahvettiği ve nasıl kandırıldıkları bilincine ulaşmaları gerekiyor. Bu görev de sizlere ve bizlere düşüyor” dedi.

Eğitim, akılda takılan soruların cevaplanmasının ardından son buldu.
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