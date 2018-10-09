ISPARTA:
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09 Ekim 2018 Salı 15:58

Ölüm üniversite öğrencisini otobüs durağında yakaladı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde üniversite okuyan genç kız, durakta beklediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO)...

Ölüm üniversite öğrencisini otobüs durağında yakaladı
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde üniversite okuyan genç kız, durakta beklediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) İlk ve Acil Yardım 2.sınıf öğrencisi olan ve Eğirdir Öğrenci Yurdu’nda kalan Serap Bozkurt’a dün akşam saatlerinde durakta otobüs beklediği sırada Önder K. yönetimindeki 32 AAG 819 plakalı otomobil çarptı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Okulundaki törende gözyaşları sel oldu

Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Bozkurt için bugün okulunda tören düzenlendi. Arkadaşları ve çevredekiler tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtilen Bozkurt’un yemek veya ilaç almak için çıktığı öğrenildi.

Üniversite öğrencisinin okul ve yurttaki arkadaşlarından bazıları da tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, hayatını kaybeden kızlarının cenazesini almak üzere Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi Morgu önüne gelen anne baygınlık geçirdi. Anne, bir süre hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Genç kızın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin’e uğurlandı.

SDÜ Rektörü Çarıkçı’dan başsağlığı mesajı

SDÜ öğrencisi Serap Bozkurt’un vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, "Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrencimiz Serap Bozkurt’un geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize, Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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