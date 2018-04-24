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24 Nisan 2018 Salı 17:34

Sav’da fidan dikim etkinliği

Isparta merkeze bağlı Sav Kasabası’ndaki parklara fidan dikimi yapıldı.Isparta merkeze bağlı Sav Kasabası Fatih Parkı’nda Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı işbirliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Sav’daki park alanını...

Sav'da fidan dikim etkinliği
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Isparta merkeze bağlı Sav Kasabası’ndaki parklara fidan dikimi yapıldı.

Isparta merkeze bağlı Sav Kasabası Fatih Parkı’nda Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanlığı işbirliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Sav’daki park alanını güzelleştirme çalışmalarına Belediye Başkanı Mustafa Avşar, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, çok sayıda ülkücü ile belediye personeli katıldı. Park’a Belediye Başkanı Mustafa Avşar ile Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin de birer fidan dikti.

Sav Belediyesi’nin bu tür yeşillendirme çalışmalarını artıracağına değinen Başkan Avşar, ‘Her mahalleye park projesi’ kapsamında kendilerine destek sağlayan ülkücülere teşekkür etti.

Fidan dikiminin ardından katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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