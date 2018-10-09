SDÜ 3. Bilim Şenliği başladı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından düzenlenen 3. Bilim Şenliği başladı.2016 yılında Isparta’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla Isparta Valiliği himayesinde ilki düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü...

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından düzenlenen 3. Bilim Şenliği başladı.

2016 yılında Isparta’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla Isparta Valiliği himayesinde ilki düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Bilim Şenliği’ne Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor.

Şenliğin ilk gününde ISUBÜ Gönen Meslek Yüksekokulu’nda açılan Arkeoloji atölyesinde “Kültürel Miras”, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Biyoloji atölyesinde “A’dan Z’ye Sindirim Sistemi”, Fizik atölyesinde “Güneş Gözlemi”, Kimya atölyesinde “Sihirli Süt Deneyi”, Deprem atölyesinde “Depremin Olmasından Değil Olmamasından Kork!”, Matematik atölyesinde “Araştırma Yapalım mı?”, Yenilikçi Teknolojiler atölyesinde “Atomlar Nasıl Titreşim Hareketi Yapar?”, “Çelikleri Çekelim, Uzatalım, Koparalım”, Orman atölyesinde “Böceklerin Dünyasını Keşfedelim”, Sağlık atölyesinde “İlk Yardım Öğreniyoruz, Can Kurtarıyoruz”, Su Ürünleri atölyesinde “Balık Ye Daha Sağlıklı Ol!” başlıklarında etkinlikler düzenlendi.

Şenlik kapsamındaki etkinlikler hafta boyunca devam edecek.