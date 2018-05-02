SDÜ mezunu öğrencilerden Isparta’ya teşekkür ve vefa yürüyüşü

Süleyman Demirel Üniversitesinde ( SDÜ) ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra zorlu bir süreci geride bırakarak hayata atılmaya hazırlanan SDÜ öğrencileri, Isparta sokaklarında kente teşekkür ve vefa yürüyüşü gerçekleştirecek.SDÜ...

Süleyman Demirel Üniversitesinde ( SDÜ) ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra zorlu bir süreci geride bırakarak hayata atılmaya hazırlanan SDÜ öğrencileri, Isparta sokaklarında kente teşekkür ve vefa yürüyüşü gerçekleştirecek.

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, bu yılki programın, 10 Mayıs Perşembe günü Valilik önünden başlayacağını söyledi. Ayyıldız, kortejin Bando eşliğinde bisikletli öğrenciler ile fakülte ve meslek yüksekokullarını temsil eden öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşacağını kaydetti.

Ayyıldız, törenin onur konukları 1998 yılı mezunlarına ilişkin olarak da, “20. yıl mezunlarımız da hayatlarının en keyifli dönemlerini geçirdikleri şehrimize gelip 11 Mayıs Cuma günü yapılacak törende, yüreği heyecan ve mutluluk içinde çarpan yeni mezunlarımızın mutluluğuna ortak olacak, geçmiş günlerin anısını paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 10- 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek törenlerde, 10 bini aşkın öğrencinin aileleri ile katılımının beklendiğini belirten Ayyıldız, SDÜ’nün her yıl daha da büyüyen ve gelişen bir aile olduğunun altını çizerek 2017- 2018 Akademik Yılında mezun olan öğrencilere yaşamlarında başarılar diledi.