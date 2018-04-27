SDÜ’den 113 devlet üniversitesine ‘Mek-Sis’ eğitimi

Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) Projesi’nin ‘Eğitim Programları’ sona erdi.

Üniversitelerdeki mekanları daha verimli kullanmak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından geliştirilen ‘Mek-Sis’ projesi kapsamında, 113 devlet üniversitesinin yapı işleri ve teknik, bilgi işlem ve öğrenci işleri daire başkanlıklarından katılan çok sayıda personele eğitim verildi.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Salonu’nda gerçekleştirilen programın ikinci etabının açılış konuşmasını yapan SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, üniversitelerin kurumsal bağlılık doğuran alanlar olduğunu belirterek, “Çalıştığımız yerlerin daha iyi daha verimli ve kullanışlı alanlar olması için hep birlikte çaba harcıyoruz. Bu proje de aslında bu mücadelemizin iyileştirilmesi adına yapılan son derece önemli ve etkili bir adımdır” dedi.

Türkiye’de her geçen gün üniversite sayısının arttığına dikkat çeken Rektör Yardımcısı Dulupçu, bu artış ile birlikte kaynakların ve mekanların daha verimli bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

“Verimliliğe yönelik çalışmaların yapılmaması bizi bu çalışmaları yapmaya yönlendirdi”

Eğitim kapsamında ‘MEK-SİS Projesi’ ve ‘Üniversitelerden Beklentiler’ konulu sunumunu yapan Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz, proje hakkında bilgiler vererek, “2012 yılından itibaren bizler üniversitelerde mekanların daha verimli kullanılmasına yönelik araştırmalar yapıyoruz. Örneğin bazı üniversitelerin çok fazla mekanı var fakat mekanların kullanımı doğru yapılmıyor. Verimliliğe yönelik çalışmaların yapılmaması bizi bu çalışmaları yapmaya yönlendirdi” diye konuştu.

Üniversitelerin projeyi sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Mekan envanter bilgilerinin toparlanması sürecinde proje ekibi ile yakın iş birliği kurulması”, “Eğitimcilerin eğitimine önem verilmesi”, “Doğru kişilerin görevlendirilmesi”, “Ekiplerde görevlendirileceklerin yeterliliği” ve “Proje takvimine uyum” gibi konuların önemli olduğunu belirterek projenin toplamda 80 haftada tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Ayyıldız’dan “Sorunları çözmelisiniz” önerisi

Etkinlik kapsamında “Proje Yol Haritası” ve “Yürütülecek Çalışmalar” konusunda bilgi veren SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, katılımcılara “YMESS Nedir?”, “Sınıflandırma ve kodlama”, “Numaralandırma”, “Ölçüm” konularında bilgiler verdi.

YMESS’in hayata geçirilme aşamasını aktaran Ayyıldız, “Sizler burada aldığınız eğitimler sonucunda sahada karşılaşacağınız sorunları kurum içerisinde yazışmalar yaparak ilgili birimlere iletmeli ve bu sorunları çözmelisiniz” şeklinde konuştu.

Proje sonucunda hedeflenen sonuçlar hakkında ise “Üniversiteler tarafından iletilen yeni mekan taleplerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere yatırım karar destek sistemi geliştirilecektir. Geliştirilecek yazılım programı aracılığıyla üniversitelerin mevcut mekan envanter bilgisi, dersliklerin kullanım bilgisi, bu bilgilerin çeşitli parametreler ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi hedeflenmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Metrik ölçümlerin sağlıklı olması

Eğitim programının diğer bir önemli aşamasını ise “Metrik Ölçümler” oluşturuyor. SDÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığında görev yapan Dr. Öğretim Üyesi İlker Erkan ise katılımcılara verdiği eğitimde, “Metrik Ölçümler: 1” başlıklı ilk derste mekân ve fonksiyon ilişkilerini analiz etti. Mekânlara, doğru fonksiyonların konuşlandırılması için metrik ölçümlerin net ve sağlıklı olması gerektiğini anlattı.

Etkinliğin öğleden sonra gerçekleştirilen oturumunda ise SDÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Yurdakul, iç mekan kalitesine ilişkin ölçümler konularında bilgilendirme yaptı. Eğitimin ikinci gününde yazılım kılavuzu ve uygulamalı mekan analizi konusunda eğitim veren SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Öğretim Görevlisi Cevriye Altıntaş, katılımcıların aklında oluşan soruları sistem üzerinden uygulamalı olarak anlattı.

Prof. Dr. Nihat Ayyıldız son olarak eğitim programının değerlendirmesini aktararak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.