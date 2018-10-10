SDÜ’den ’Endüstri 4.0’ sıçrayışı

Merkezi Antalya’da bulunan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yöneticileri, ürün geliştirme ve bilimsel işbirliği için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) heyeti ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kasım 2018’de...

Merkezi Antalya’da bulunan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yöneticileri, ürün geliştirme ve bilimsel işbirliği için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) heyeti ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kasım 2018’de tamamı yapay zekâ robotlar ile üretim yapılacak Avrupa’nın en büyük PV fabrikasını açacak olan CW Enerji, gelecek hafta Ar-Ge ve Ür-Ge ekibi ile SDÜ TTO, YETEM ve Göller Bölgesi Teknokenti’nde görüşmelere başlayacak.

SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye’de yüzde 100 otomasyon ile üretim yapacak şirket ile bilimsel işbirliği görüşmelerine başladı.

4 hafta sonra 45 bin metrekare yüzölçümlü alanda konuşlu tamamı ’Endüstri 4.0’ normlarında üretim gerçekleştirecek. Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim fabrikasını kuran CW Enerji, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla dün SDÜ’de bir dizi temaslarda bulundu.

YETEM aracılığı ile bilimsel çalışmalar yapılacak

SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, CW Enerji Üretim Direktörü Endüstri Mühendisi Emrah Kabayel, Üretim Geliştirme Müdürü Ali Onur Kaya ve Mühendis Kübra Erdem’i ağırladı.

Görüşmede bilimsel işbirliği için konunun tarafları SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Kayacan, Prof. Dr. Lütfi Öksüz, Prof. Dr. İbrahim Üçgül, Dr. Öğretim Üyesi Murat Kaleli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Üncü, Öğretim Görevlisi Uçan Karakılınç, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Fatih Çalaklı, Uzman Hasan Yılmaz ve Abdullah Kuram da katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, CW Enerji heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede Süleyman Demirel Üniversitesi’nin mühendislik alanında yarım yüzyıla yaklaşan bir bilgi birikimi ve deneyimi olduğunu söyledi.

Batı Akdeniz Bölgesi’nde en eski mühendislik programının 21 Şubat 1976 tarihinde kurulan Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olduğunu belirten Prof. Dr. Serdal Terzi, “İşte, o filiz bugün SDÜ gibi bir çınara dönüşmüştür. SDÜ ile CW Enerji arasında verimli, faydalı, katma değeri yüksek bilimsel işbirliği doğacağına inancım tamdır” dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş da 24 Ekim’de öğrencilerin de katılımıyla CW Enerji’den internet kanalıyla canlı bağlantı gerçekleştirileceğini ve buna süreklilik kazandıracaklarını bildirdi.

SDÜ ile uzun soluklu çalışmalar yapmak istiyoruz

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Üretim Direktörü Endüstri Mühendisi Emrah Kabayel de SDÜ ve ISUBÜ ile uzun soluklu bilimsel çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Gelecek hafta içerisinde CW Enerji Ar-Ge ve Ür-Ge ekibinin SDÜ ve ISUBÜ’ye tekrar geleceğini ve karşılıklı olarak çalışma alanlarını şekillendireceklerini anlatan Kabayel, temaslarda bulunduğu Yenilikçi Teknolojiler Merkezi’nin donanımlarından da çok etkilendiğini ifade etti.

SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin daveti üzerine Antalya’dan Isparta’ya geldiklerini ifade eden Endüstri Mühendisi Emrah Kabayel, “2 fabrikamız var. Güneş paneli üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin en büyük sinyalizasyon üreticisi firmasıyız. Sinyalizasyonda Orta ve Kuzey Afrika’da pazarın yüzde 60’lık dilimine hâkimiz. Şu anda Avrupa’nın en büyük güneş enerji paneli fabrikasını kurduk. Kasım 2018’de açılışını gerçekleştireceğiz. Fabrika 45 bin m2 yüzölçümlü alanda konuşlu. Full otomasyon üretim bandına sahip. ’Endüstri 4.0’ normlarında inşa ettik. Yapay Zekâ çalışacak. Bu yönü ile de Avrupa’nın en büyük güneş enerji paneli fabrikası olacak. Süleyman Demirel Üniversitesi ile bilimsel işbirliği yapmak için buradayız. SDÜ TTO, Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göller Bölgesi Teknokenti ile çalışmak istiyoruz. Fotovoltaik Panel’de (PV) lider kuruluşuz. Üretim bandında 400, sahada 600 çalışanımız var. Ar-Ge’yi çok önemsiyoruz. Grubumuz bünyesinde 55 mühendis görev alıyor. Ar-Ge Merkezi kurmak istiyoruz.”