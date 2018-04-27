SDÜ’den sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, artan yemekler belli noktalarda toplandıktan sonra Doğu ve Batı yerleşkelerindeki sokak hayvanlarına verilecek. Proje sayesinde israfın önüne geçilerek, sokak hayvanlarının daha hijyenik koşullarda beslenmesi amaçlanıyor.

SDÜ Hayvanları Koruma Topluluğu (HAYKOR) bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. SDÜ Doğu ve Batı yerleşkelerinde bulunan köpeklerin beslenmesini sağlamak, besleme etkinliğini daha hijyenik şartlarda gerçekleştirmek ve israfı önlemek amacıyla beslenme odaklı projesi hayata geçirildi. SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu önderliğinde Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİMER), Sağlık, Kültür, Spor (SKS) Daire Başkanlığı ve HAYKOR işbirliğiyle gerçekleştirilen proje ile merkez yemekhanelerde artan yemekler belirlenen besleme odaklarına bırakılarak sokaktaki hayvanlara ulaştırılacak.

Bu sayede israfın önüne geçilirken, belirlenen odakların dışında besleme yapılmayarak sokak hayvanlarının daha hijyenik ve kontrollü bir şekilde beslenmiş olacağı belirtildi.