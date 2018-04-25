SDÜ’lü Kâşifler, Torosların Saklı Cenneti Isparta Gölcük’te

SDÜ Keşif Isparta Projesi kapsamında her hafta bölgenin farklı güzelliklerini keşfeden öğrenciler, Gölcük Krater Gölü’nü gezerek doğa ve tabiatı yakından tanıma fırsatı buldular.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, Keşif...

SDÜ Keşif Isparta Projesi kapsamında her hafta bölgenin farklı güzelliklerini keşfeden öğrenciler, Gölcük Krater Gölü’nü gezerek doğa ve tabiatı yakından tanıma fırsatı buldular.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, Keşif Isparta Projesi kapsamında Isparta’nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek amacıyla Türkiye’nin önemli krater gölleri arasında yer alan Gölcük’ü gezdi.

Torosların saklı cennetlerinden biri olan Gölcük Gölü ile tabiat parkını gezme fırsatı yakalan genç kaşifler, keyifli bir hafta sonu geçirdi. Kaşifler, yaşayan bir doğa müzesi görünümünde olan Gölcük’ü tanımanın mutluluğu içerisinde bu haftaki keşfini noktaladı.

Zengin biyolojik çeşitliliği, jeolojik oluşumları nedeniyle 1991 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Gölcük, 102’si kuş türü olmak üzere, 124 omurgalıya ev sahipliği yapıyor.