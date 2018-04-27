Senirkent’te ‘Geçmişten Bugüne Kudüs’ programı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde düzenlenen ‘Geçmişten Bugüne Kudüs’ programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi tarafından ‘Geçmişten Bugüne Kudüs’ programı düzenlendi....

Isparta’nın Senirkent ilçesinde düzenlenen ‘Geçmişten Bugüne Kudüs’ programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi tarafından ‘Geçmişten Bugüne Kudüs’ programı düzenlendi. Senirkent Belediye Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy tarafından geçmişten bugün kadar yaşananlar ele alınarak, bugüne geliş süreci anlatıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören konferansta konuşan Prof.Dr.İsmail Hakkı Göksoy, “Kudüs tarihi çok eski dönemlere dayanıyor. Günümüze kadar sürekli genişleyen Kudüs hem Müslüman, hem Yahudi, hem de Hristiyan inancında kutsal olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.