Türkiye Kosova Dostluk Sergisi Eğirdir’de açıldı

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde Bizim Eğirdir Platformu, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları’ndan oluşan topluluk tarafından düzenlenen Türkiye Kosova Dostluk Sergisi açıldı.

Eğirdir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Türkiye Kosova Dostluk Sergisi’nin açılış törenine Belediye Başkanı Ömer Şengöl, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, Bizim Eğirdir Platformu üyeleri, Ada Ülkesi sanatçıları, Eğirdir Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Türkiye ve Kosova Milli Marşlarının söylenilmesi ile başladı.

Bizim Eğirdir Platformu Başkanı Çetin Meydan, “Bizim Eğirdir Platformu olarak geçen yıl bu zamanlarda kurulup faaliyetlerimize başlamıştık. 1 yılda 11 tane çeşitli sergilerimiz, yarışmalarımız oldu. Bugün de karikatür sergimizi açıyoruz. Isparta için, Eğirdir için önemli bir gün. Bu tür faaliyetleri bütün STK’lara öneriyorum. Isparta’nın tanıtımına önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Krasniqi: "Ben konuşmayı sevmem, benim karikatürlerim konuşur"

Karikatür Sanatçısı Agim Krasniqi, “Sizlere Kosova’dan selamları, sevgileri getirdim. Ben çok fazla konuşmayı sevmem, benim karikatürlerim konuşur.”

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ise, "Bizim turizm ile ilgili her toplantımızda, her etkinliklerimizde işin başındadır. STK’lar bu tür işlere girsinler biz de Belediye olarak yardımcı olalım diyoruz. Bizim Eğirdir Platformu bugün de Agim hocayı, Yavuz hocayı Eskişehir’de yakalayıp Eğirdir’e getirdiler. Emeği geçen herkese, Bir Kitap, Bir Dost Topluluğu’na, Agim hocama, Yavuz hocama zahmet edip gelen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmalarından ardından teşekkür belgesi ve plaketler takdim edildi.

Türkiye Kosova Dostluk Karikatür Sergisinde Agim Krasniqi, Belediye Başkanı Ömer Şengöl’e karikatür tablosu hediye etti.

75 Eser Göz Doldurdu

Bizim Eğirdir Platformu, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları’ndan oluşan topluluk tarafından Eğirdir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Türkiye Kosova Dostluk Sergisi’nde 75 eser yer aldı.

Sergi 17 Ekim 2018 Çarşamba akşamına kadar açık kalacak.