ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08

Türkiye’de ilk kez bir yerel gazete 48 yıllık arşivini erişime açtı

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 11 Ocak 1971 tarihinde bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam eden Eğirdir Akın Gazetesi, 50 bin sayfalık arşivini dijital ortama taşıdı. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonunda ilk sayıdan itibaren...

Türkiye'de ilk kez bir yerel gazete 48 yıllık arşivini erişime açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 11 Ocak 1971 tarihinde bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam eden Eğirdir Akın Gazetesi, 50 bin sayfalık arşivini dijital ortama taşıdı. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonunda ilk sayıdan itibaren internet ortamına taşınan gazete arşivi, meraklılarına tarihe tanıklık eden bir yolculuk imkanı sunuyor.

Eğirdir, Isparta ve Akdeniz Bölgesi’ndeki önemli konuları ele alan Akın Gazetesi, son 48 yılda yayınladığı gazetelerde yaşanan olaylar, yapılan haberler, yorumlar, reklamlar ve köşe yazılarının tamamına erişim imkanı sağlıyor.

Ücretsiz e- arşiv ile tarihi yolculuk

Okuyucularını kimi zaman güldüren kimi zaman da duygulandıran anılar sunan Akın Gazetesi internet arşivine, www.egirdirakingazetesi.com.tr adresli site üzerinden ücretsiz erişim sağlanıyor.

Türkiye’deki pek çok ulusal gazete yanı sıra, yerel gazeteler bakımından bir ilk olarak nitelendirilen arşiv sayesinde, Eğirdir ilçesinin geçmiş ve güncel tanıtımının da sağlanacağı hedefleniyor.

Sinan: “Adeta bir ilki başardık”

Akın Gazetesi’nin, bu uygulamayla Türkiye’de ilk ve tek olmasının gururunu yaşadıklarını ifade eden İmtiyaz Sahibi Abdullah Kemal Sinan, "Tüm İnternet erişimcilerini, Akın Gazetesi gazete arşivini okumaya davet ediyoruz. Yaklaşık 8 aydan bu yana büyük bir özveri ile arşivimizi dijital ortama taşıyarak adeta bir ilki başardık. Bu konuda bize en büyük desteği sağlayan yazılım şirketi sahibi Selim Can’a teşekkür ediyoruz" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku