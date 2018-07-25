ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:07

Vali Günaydın’dan muhtarlar toplantısında müjdeler

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında içme suyu, asfalt, güneş enerji projeleriyle ilgili birçok müjde verdi.Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile her ay düzenli olarak yapılan...

Vali Günaydın'dan muhtarlar toplantısında müjdeler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında içme suyu, asfalt, güneş enerji projeleriyle ilgili birçok müjde verdi.

Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısının Temmuz ayı toplantısı Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Günaydın, Isparta’da görev yaptığı süre içinde köylerin çok büyük bir kısmını ziyaret ettiğini belirterek, köylerde kendisine iletilen taleplerin yüzde 96’sının çözüme kavuştuğunu kaydetti.

2023 yılına kadar 2 bin kilometre köy yolu asfaltlanması hedefi

Vali Günaydın, 2018 yılı sonuna kadar vatandaşlara verdikleri sıcak asfalt sözünü de yerine getirmek üzere olduklarını belirterek 2023 yılına kadar, 2 bin kilometre köy yolunu da sıcak asfalta kavuşturacaklarını söyledi.

116 köyden 104’ünün içme suyu pompalarında güneş enerjisi çalışması tamamlandı

Kilit parke taşı konusunda köylerde önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Vali Günaydın, içme suyu pompa enerjilerinin güneş panelleri ile sağlaması konusunda çalışmaların 116 köyden, 104’ünde bittiğini kaydederek, aynı sistemi sulama pompalarında da kullanmak için arayışların devam ettiğini kaydetti.

Toplantıda, Vali Şehmus Günaydın’ın üzerinde durduğu önemli konulardan biri de ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilip ilgili birimlere iletilmesi oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku