İstanbul'un En İyi Psikoloğuna Danış

İstanbul Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alan Cem Gümüş psikolojik sorunları olan ve uzman desteğine ihtiyaç duyanlar için çalışıyor. Sorunlarını kendileri çözmeyi başaramayan kişiler İstanbul’un en iyi psikoloğuyla tanışarak çözüm yollarını öğreniyorlar.

Psikolog tarafından verilen terapiler ve eğitimler sayesinde sorunsuz yaşam sürmeye devam ediyorlar. Psikoloğun çalıştığı grup ise yetişkin insanlar oluyor. Böylelikle yetişkin insanların sorunlarında yanlarında olarak onların daha iyi yarınlara ulaşmalarına yardımcı oluyor.

İstanbul Uzman Psikolog Çalışma Alanları

2010 yılından beri İstanbul psikolog arayanların tercih ettiği uzman psikolog psikoloji dalında farklı alanlarda çalışıyor. Bu çalışmaları ise kurmuş olduğu Akademi’de sunarak kişilerin terapi ve danışmanlık için mekan arayışına girmesinin önüne geçiyor. Akademiye gelen kişiler psikologla görüşmelere ve eğitimlere katılarak sorunlarıyla baş etme becerisini kazanıyor. Böylelikle hayata daha iyi yönden bakıyorlar.

İstanbul uzman psikolog çalışma alanlarını ise şunlar oluşturuyor;

Deprem korkusu çözümü

Stresle baş etme ve çözümü

Travmaların çözümü

İletişim becerisi artırma

Öfke problemlerinin çözümü

Kaygı problemlerinin çözümü

Cinsel ilişki sorunlarına çözüm

Aile ilişki problemlerine çözüm

Kronik bozuklukların çözümü

Bu alanlardaki gerekli terapileri akademisinde hastaları için sunuyor. Bunun dışında sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli eğitimleri veriyor. Psikolojik sorunu olmayan kişiler içinse hayatlarını daha pozitif yaşamaları ve kaliteli yaşamaları için destek sunuyor.

Psikologtan Online Eğitim Programları

Psikolog İstanbul Bağdat’ta kendi adına kurmuş olduğu akademide psikoloji alanında eğitimler sunuyor. Sorunlarını çözmek isteyen kişiler için sunduğu online eğitimler uyan yönetimi, askerlik travmaları, panik atak, psikolojik güçlü kalma, yol haritanı bul ve psikoterapi eğitimler oluyor. Bu eğitimlerden yararlanmak için eğitimlere kayıt olunması gerekiyor.

Uzman psikolog tarafından verilen online eğitimler ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki türde oluşuyor. Ücretsiz olan eğitimlere giriş yapmak yeterli oluyor. Ücretli olan eğitimlere katılım içinse eğitim ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi yapan kişiler eğitime başlayabilirler. Eğitimlerin süreleri ve konuları ise eğitim adına göre değişiyor.

İstanbul Uzman Psikologtan Faydalı Kitaplar

İstanbul uzman psikolog Gümüş terapiler ve online eğitimlere ek olarak psikoloji alanında yayınladığı kitaplar aracılığıyla da insanlara ulaşıyor. Psikolog tarafından hazırlanmış olan kitaplar EMDR Rehberi ve Kendinin Terapisti Ol ismini taşıyor.

EMDR rehberi isimli kitap ile EMDR yönteminin tüm detayları öğrenilebiliyor. Kendinin Terapisti Ol kitabı ise insanların kendilerine terapi yapma yollarını öğrenmeleri konusunda yardımcı oluyor. Böylelikle insanların olaylar karşısında daha güçlü durmalarını kolaylaştırıyor.

İstanbul Uzman Psikolog İletişim

İstanbul en iyi psikolog hizmeti almak için iletişime geçmek gerekiyor. Akademi online eğitimleri, psikoterapiler ve kitaplara ulaşmak iletişim sayesinde daha kolaylaşıyor. Web sitesinde yer alan iletişim formunun eksiksiz doldurulması sayesinde uzman psikolog tarafından geri dönüş sağlanıyor. İstenilen bilgi ve hizmet detayları böylelikle en yetkili kişiden öğrenilebiliyor.