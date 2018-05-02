150 yıllık çeyizler modernize edilerek görücüye çıktı

Gaziosmanpaşa Belediyesinin 49 farklı branşta verdiği eğitimlere katılan kadınların yaptığı eserler ‘Geleneksel El Sanatları Sergisi’ ile görücüye çıktı. Kadınların sandıklarından çıkararak modernize ettiği 100-150 yıllık çeyizler büyük ilgi gördü.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin 49 farklı branşta verdiği eğitimlere katılan kadınların dönem sonu eserleri ‘Geleneksel El Sanatları Sergisi’nde görücüye çıktı. Gaziosmanpaşa’daki bir alışveriş merkezinde mehteran takımı ve müzik dinletisiyle başlayan sergi açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. El sanatları alanında 8 ay boyunca eğitim alan kadınlar, çeyiz ürünleri, yöresel el nakışları, dekoratif ev aksesuarları ve gazete, cips paketi gibi geri dönüşüm malzemelerinden çantalar tasarladı.

100-150 yıllık ürünler modernize ediliyor

Çok sayıda ürünün bulunduğu serginin en ilginç yanı ise ninelerin çeyiz sandıklarından kalma 100-150 yıllık işlemelerin, nakışların ve kanaviçelerin aslına uygun şekilde modernize edilerek yeniden tasarlanması. Kadınların uzun yıllar sonra gün yüzüne çıkardıkları bu ürünler, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından tahsis edilen El Sanatları Satış Ofisi’nde satışa sunuluyor.

‘‘4 yılda 30 bin kadına hizmet verdik’’

Kadınlarla bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ‘‘Kadınların elinin değdiği her şey güzel olur, çünkü onlar bizim için özel yaptıkları eserlerde çok özel. Gerçekten bizi hem motive etme anlamında, hem de burada yaptıkları eserlerle hizmette verim alma anlamında mutlu ediyorlar. Sergimiz bu mekan da 15 gün boyunca devam edecek. Yaklaşık 49 ayrı iş kolunda ürettiğimiz 10 binin üzerinde eser var. Burada kadınların bir yıl boyunca kurslarda öğrenip sonrasında ürettikleri eserler var. Sergisi yapılıyor sonrasında ise kursiyerlerimizin kendi ürettikleri ürünleri satabilecekleri satış ofislerimizde ürünlerini satabilme imkanı sağlamış oluyoruz. Bizim amacımız ekonomilerine azda olsa katkıda bulunmak. Bu yıl 5 binin üzerinde kadınımıza hizmet verdik. Bu rakam dört yılda 30 bini geçti. Biz her geçen yıl ürettiğimiz ürünün sayısını, hem de kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın bu güzel eserlerinden dolayı da onlara teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

"100-150 yıllık ürünleri tekrar tasarlayıp bugünkü kullanılır duruma getiriyoruz’’

43 senedir el işi yaptığını ifade eden Nuran Üstünoğlu, ‘‘Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğünde çalışmaktan gurur duyuyorum. Ben yöresel el nakışları öğretmeniyim 43 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden sandıkta bekleyen 100-150 yıllık ürünleri çıkartıp tekrar tasarlayıp bugünkü kullanılır duruma getiriyoruz. Tabi bu emek isteyen bir iş, iğneyle kuyu kazmak gibi tamamı ile el işi. Burada bizim standımızda 100-150 yıllık ürünler var. Bir öğrencim 75 yaşında ve kayınvalidesinin çeyizinden kalma ürünleri değerlendirdi. Annelerden ve baba nelerden kalan bu eski antika eserlerin biz kullanır duruma getiriyoruz, gençlerden de çok fazla ilgi var’’ dedi.

‘‘Aklınıza gelebilecek her şey dönüştürüp çanta yapıyoruz’’

Geri dönüşüm ürünlerinden çanta tasarlayan Nurcan Hazer ise ‘‘Geri dönüşüm çok fazla talep gören bir branş, özellikle çanta konusunda. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’nın katkılarıyla buradayız. Benim standımda geri dönüşüm ürünlerinden, gazeteler broşürler su etiketleri, takvim yaprakları, cips ve kek paketleri gibi aklınıza gelebilecek her şey dönüştürülüp çanta yapıyoruz. Kolay bir iş değil matematiğe dayanıyor biraz ama yapabiliyorlar’’ ifadelerini kullandı.