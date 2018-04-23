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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:14

23 Nisan’da çocuklar Yaşam Vadisi’ne akın etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlandı. Yaşam Vadisi’nde bir araya gelen binlerce çocuk; bağlama, gitar, keman, bale, modern...

23 Nisan'da çocuklar Yaşam Vadisi'ne akın etti
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlandı. Yaşam Vadisi’nde bir araya gelen binlerce çocuk; bağlama, gitar, keman, bale, modern dans ve halk oyunları gösterileri eşliğinde güzel bir gün geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü Yaşam Vadisinde çeşitli ülkelerden çok sayıda çocuğun katıldığı etkinliklerle kutlandı. Aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde Yaşam Vadisi’ne gelen binlerce çocuk, bağlama, gitar, keman, bale, modern dans ve halk oyunları gösterileri eşliğinde güzel bir gün geçirdi. Yabancı ülkelerden gelen çocuklar ise; kendi yörelerine ait oyunları sergileyerek, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlik alanına gelerek, çocukların heyecanına ortak oldu.

“Tüm dünya çocuklarıyla birlikte 23 Nisan’ı kutluyoruz”

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Belki dünyanın en şanslı milletiyiz, çünkü Türkiye’de bir çocuk bayramı var. Dünya da bir çok yerde çocuklar için gerçekten acı öyküler, acı manzaralar görüyorken, bu ülkede çocuklar için hala çok umutlu anlar yaşayabiliyoruz. Beylikdüzü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya yaşıyoruz. Hem de dünya çocuklarıyla birlikte yaşıyoruz. On binlerce inan, bize göre İstanbul’un, Türkiye’nin en güzel parkında, yaşam vadisinde o güzel yaşamın içerisinde en güzel anlarını yaşıyorlar. Bence ömürleri boyunca, buradaki binlerce çocuk bu bayramı hep yaşayacaklar. Buradaki umutla hayatta var olacaklar. Bütün kızgınlıkları, küskünlükleri hayatlarında yaşamamak için gayret gösterecekler.burada müthiş bir umut var, müthiş bir güzellik var. İstanbul’u bu parka davet etmiştik. Çağrımız karşılığını buldu. Farklı ilçelerden gelenler var. Burada 3 günde on binlerce insanımızı, çocuklarımızı ağırlamanın keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.

"Atatürk’e çok teşekkür ediyoruz"

Çok keyifli bir gün geçirdiğini söyleyen Efe Can Arık ise, “Bugün 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği en büyük şey. Dünyadaki tek çocuk bayramı bu. Atatürk’e çok teşekkür ediyoruz. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte sahneye çıkarak izci şarkılarımızı söyledik. Keyifli bir gün geçirdik” dedi.
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