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26 Nisan 2018 Perşembe 16:59

3’üncü Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvasında şampiyon takım kupa kaldırdı

Bayrampaşa’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvasında kazanan takım kupa kaldırdı. Kazanan takım, şampiyonluk kupasını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in elinden aldı.

3'üncü Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvasında şampiyon takım kupa kaldırdı
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Bayrampaşa’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvasında kazanan takım kupa kaldırdı. Kazanan takım, şampiyonluk kupasını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in elinden aldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Suriyeli Çocuklar Futbol Turnuvası sona erdi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye‘ye gelen çocuklar kupa sevinci yaşadı. Njoom Alghad Academy öğrencileri ve Eda İstanbul Koleji öğrencileri arasında gerçekleşen müsabaka, ilk yarı 1-1 beraberlikle biterken, ikinci yarıda Njoom Alghad Academy öğrencilerinin attığı golle beraber 2-1 sona erdi. Turnuvanın şampiyonluğunu kazanan takım Njoom Alghad Academy öğrencileri olurken, ikinciliği Eda İstanbul Koleji öğrencileri, üçüncülüğü İskender Paşa Okulu öğrencileri aldı. Maç sonrası öğrencilerle bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kazanan takımlara madalyalarını verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti ensarlık görevini başarılı bir şekilde yapmıştır"

Turnuvada yüzlerce sporcunun mücadele ettiğini belirten Başkan Atila Aydıner, "Her ne kadar ilk zamanlarda bir entegrasyon sorunu vardı ama bugün geldiğimiz noktada artık Suriye ve Türkiye vatandaşları arasında entegrasyon sorunu ortadan kalkmış bulunmakta. Suriyeli kardeşlerimiz bulundukları mahalleye, caddeye artık adapte olarak o komşularıyla birlikte yaşamaya devam etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti ensarlık görevini başarılı bir şekilde yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Turnuvada 20 takım mücadele verdi. Bu takımlar içinde Türk ve Suriyeli takımlar vardı. 400 sporcu burada mücadele verdi" dedi.
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