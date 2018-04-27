444 yıllık Muhaşşi Sinan Camii ibadete açıldı

Beykoz’un önemli tarih ve kültür mirası listesinde yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak ilçeye kazandırılan Anadoluhisarı Muhaşşi Sinan Camii’nin açılışı gerçekleşti.Vakıflar...

Beykoz’un önemli tarih ve kültür mirası listesinde yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak ilçeye kazandırılan Anadoluhisarı Muhaşşi Sinan Camii’nin açılışı gerçekleşti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Beykoz Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Anadoluhisarı Cami Sokak ile Setüstü Sokak Kesişimi’nde bulunan Muhaşşi Sinan Camii açılışına Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Besli, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Beykoz Müftüsü Ali Efe, Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “İlçenin köklü tarih ve kültür mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu sorumlulukla ilçedeki vakıf eserlerinin canlandırılmasına katkıda bulunuyor, üzerimize düşeni yapıyoruz. Camimiz yaklaşmakta olan Ramazan ayına da yetişmiş oldu. Muhaşşi Sinan Cami’sinin inşasıyla bir kültür mirasımızı daha ihya etmiş olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyor, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Beykoz müftüsü Ali Efe’nin yaptırdığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi ve hep birlikte Cuma namazı eda edildi.

Beykoz Belediyesi açılışa katılan vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikram etti.

Muhaşşi Sinan Camii tarihçe

Muhaşşi Sinan Camii (1574) Anadoluhisarı Camii sokakta, Göksu Deresi’ne bakan bir tepe üzerinde bulunmaktadır.

Bu Camii Şerifin Banisi Muhaşşi (haşiyeci) Sinanüddin Yusuf Bin Hüsamüddin Efendi’dir. Amasya’ dan İstanbul’a gelmiş, Medrese tahsilinden sonra bazı vazifeler alarak 954 H.’de (1547) İstanbul kadısı, 958 H.’de (1551) Anadolu Kazaskeri olmuştur. Tekaüt olduktan sonra evinde ibadetle meşgul iken H. 968 (1561) yılı Recep ayında 93 yaşında vefat etmiştir. İstanbul’da Fatih civarında yeni odalar yakınında Yayla Camii denmekle meşhur kendi eserihayrı olan Camii Şerifi haziresine defnolunmuştur.

Sinan Efendi Kadi Beyzavi’nin tefsirini haşiye etmiştir. Mescidin yanındaki (fevkani) iki katlı bir Mektebi vardır.

Mimberiniesseyit Mahmut Dede Efendi 1115 H. (1703) senesine vaz’ederek Mescid Camii’ye çevrilmiştir.