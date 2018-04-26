72 yaşındaki hasta 4 operasyonla sağlığına kavuştu

Hayatını tehdit eden birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalan 72 yaşındaki Artan Ilgar, geniş kapsamlı bir tedavi programı ve 4 operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Hayatını tehdit eden birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalan 72 yaşındaki Artan Ilgar, geniş kapsamlı bir tedavi programı ve 4 operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve tetkiklerinde sol ayağında kangren, karın bölgesinde aort damarında balonlaşma, sol bacak ve sol ayağı besleyen damarlarında tıkanıklık ve orta seviyede böbrek yetmezliği gibi önemli bulgulara ek olarak, hayatını tehdit eden birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya olduğu belirlenen 72 yaşındaki Artan Ilgar, başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere birçok anabilim dalının dâhil olduğu geniş kapsamlı bir tedavi programı ve 4 operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Karın bölgesinde aort damarında balonlaşma (aort anevrizması) olduğu belirlenen hastanın, sol bacak ve sol ayağı besleyen damarlarının tıkalı olduğu saptandı. Bağırsaklarının yeterince işlev görmediği ve orta seviyede böbrek yetmezliği olduğu tespit edilen hastaya, ateş ve enfeksiyon parametrelerinin de yüksekliği nedeniyle enfeksiyon hastalıkları ve genel cerrahi anabilim dalı uzmanlarınca yoğun bakım koşullarında medikal tedavi başlatıldı.

Tek seansta iki operasyon

Hastaya yapılan ilk operasyonda, aort damarındaki balonlaşmanın tedavisi amacıyla girişimsel radyoloji ile kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı uzmanları tarafından kapalı yöntemle stent uygulandığı, aynı seansta hastanın sağ bacağından sol bacağına suni damarla baypas gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu şekilde hastanın kangren olan sol bacağının beslenmesinin artırılarak, mevcut kangrenin diz altı seviyesinde sınırlı kalmasının sağlandığı belirtildi.

Damar tıkanıklığı kangren nedeni

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ortopedi anabilim dalı uzmanlarınca hasta ile ilgili yapılan açıklamada, sevk edildiği ilk günden itibaren hastanın sol ayağında damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişen kangrenin ortopedi anabilim dalınca da takip edildiği, diğer organlar için tehlike arz eder nitelikte olması ve hayati risk teşkil etmesi nedeniyle sol bacağın diz altından ampute edilmesine karar verildiği ifade edildi. Ortopedi anabilim dalının gerçekleştirdiği operasyonla hastada kangrenin yaratacağı hayati risk ihtimali ortadan kaldırılmış oldu.

Dördüncü operasyonda tıkalı 3 damara baypas yapıldı

İlk operasyon öncesinde hastanın kardiyoloji anabilim dalı uzmanlarınca gerçekleştirilen anjiyosunda, kalp damarlarının da ileri derecede tıkalı olduğu belirlenerek, devam eden tedavi sürecinde kalp baypası ameliyatı olması gerektiğine de karar verildi. Anevrizma operasyonundan 1 hafta sonra kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı uzmanları tarafından hastanın tıkalı olan 3 kalp damarına baypas ameliyatı yapıldı. Artan Ilgar, 2 gün yoğun bakım izlemi ile sonrasında yataklı servisteki takibinin ardından taburcu edildi.

İlk 6 saat çok önemli

Ayak ve bacaklardaki belirtilerle kendini gösteren hastalıklarla ilgili şu bilgiler verildi:

"Ayak ve bacaklarda aniden başlayan şiddetli ağrı, soğukluk, solukluk gibi şikâyetler bu organlara yeterince kan gitmediğinin göstergesidir. Bunun sebebi damarlara pıhtı atması veya damarın kolesterol parçacıklarıyla tıkanması olabilir. Aort damarının karın içinde balonlaşması (aort anevrizması) ve pıhtı ile dolması da ayaklara pıhtı atmasına sebep olarak ayak ve bacak damarlarını tıkayabilir. Bu şikâyetlerle hastanelere başvuran hastaların hızlı değerlendirilip tıkanıklığın sebebinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Hızla değerlendirilip doğru tanı koyulan ve ilk 6 saatte müdahale edilen hastalarda bu organların kurtarılma şansı yüzde 80 - 90 arasındadır."

"Aort damarında balonlaşma olan hastalarda, kalp damarlarında da tıkanıklık olabilir"

Açıklamada, "Abdominal aort anevrizması (aortta balonlaşma) saptanan özellikle ileri yaştaki hastaların ameliyat öncesi mutlaka kalp fonksiyonlarının da değerlendirilmesi ve gerekirse kalp anjiografisi yapılarak kalp damarlarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Aortta balonlaşma saptanan hastalarda eş zamanlı olarak kalp damarlarında tıkanıklık da olabilmektedir. Birçok hastalığa aynı anda sahip olan olgularda, hastalıkların derecesi ve ciddiyeti değerlendirilmeli, operasyon sıraları hastalıkların risklerine göre planlanmalıdır" denildi.