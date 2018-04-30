A17 minibüs hattı Düğmeciler’e kadar uzatıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, A17 minibüs hattını Düğmeciler’e kadar uzattıklarını söyledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydınkonuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı bir programda, ESBAŞ servisleri gündeme geldi. ESBAŞ servislerinin fonksiyonlarının devam ettiğini belirten Başkan Remzi Aydın, “Mahalleler arası ESBAŞ servislerinin fonksiyonu devam ediyor. Yani ESBAŞ araçları olmasa bile o faaliyet devam ediyor. Kıymetli seyircimize bu konuyu açıklama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Biz görece geldiğimizde gördük ki gerçekten ESBAŞ servisleri iyi niyetle kurulmuş ancak amacından sapmış idi. Herkesin bindiği, uygunsuz pozisyonların yaşandığı, maalesef kavgaların yaşandığı ve artık amaca hizmet etmeyen bir noktaya gelmişti. Şoförler dahil herkes bundan rahatsızdı. Sonrasında büyükşehir belediyemiz bu uygulamanın yasaya aykırı olduğuna dair bir yazı yazdı. Çünkü yasalarımıza göre taşımacılık faaliyeti sadece büyükşehir belediyemizin yetkisi altında olan ve onun denetiminde olan bir faaliyet idi. Burada yanlış bir uygulama yapılmış. Dolayısıyla hem yasaya aykırı olması sebebiyle hem de artık amacından sapmış olduğu gerekçesiyle bunları kaldırmak zorunda kaldık. Tabi ki bizin ilçemiz topografik yapı sebebiyle yaşlılarımızın tepelerden aşağı inmesinin ve çıkmasının zor olduğu bir yer” dedi.

“37 numaralı bir hat oluşturduk”

37 numaralı bir hat oluşturduklarını anlatan Başkan Remzi Aydın, şu bilgileri verdi:

“Bunu nasıl aşarız dedik ve yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda da yine ESBAŞ servislerimizin ana güzergahını oluşturan İETT hat seferlerini oluşturduk. 37 numara olan ve Eyüpsultan’dan kalkıp ana caddeyi gezerek Esentepe’ye hatta Yeşilpınar’a kadar giden bir hat oluşturduk. Şuanda hattımız çalışıyor, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere seferleri var. Ana caddelerden gitmek üzere oluşturduğumuz böyle bir çalışmamız var. Bu hattın saatlerini vatandaşlarımız eğer takip ederlerse çok rahat bir şekilde İETT otobüsleri ile bu güzergahlarda seyahat edebilirler. Çocuklarımız, yaşlılarımız isteyen herkes bu otobüslere binebiliyor.”

A17 minibüs hattını da Düğmeciler’e kadar uzattıklarını anlatan Başkan Aydın, "A17 dediğimiz minibüslerimizi Düğmecilere kadar uzatılmış oldu. Yani Eyüpsultan Stadı’nın önündeki minibüslerimizi biz Düğmecilere kadar uzatmış olduk. Dolayısıyla Düğmeciler’den kısmen Rami’den ve kısmen Topçu’lardan vatandaşlarımız artık bu minibüslerle Eyüpsultan’a inebilecekler ya da Eyüpsultan’dan yukarıya çıkabilecekler. Bunun da müjdesini, haberini vermiş olayım. Şimdi deneme seferlerine başladılar. İnşallah kısa zamanda da rutin seferlerine başlayacaklar” dedi.

ESTAM projesi kapsamında ise yaşlı ve engellilere yönelik golf araçlarının hizmet verdiğini de anlatan Başkan Aydın, şu ifadelerle devam etti; “Tabi bir de ESTAM projesi kapsamında trafiğe kapalı alanlarda hasta, yaşlı, yürüyemeyecek durumda olan ve engelli vatandaşlarımızın cami ve türbelere araçla götürülmesi ve getirilmesi hususunda ESTAM alan görevlilerinin kullandığı golf aracı dediğimiz araçlar bunlar. Bu araçlar dediğimiz gibi Eyüpsultan’a gelen ziyaret etmek isteyen yaşlı, engelli ya da hastalarımızın trafiğe kapalı alanda olmak şartıyla belli noktalara götürüp getiren araçlarımız. Bunlar meydanda görev yapıyorlar sadece.”