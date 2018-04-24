’Aile Sigortası’ uygulaması Maltepe’de başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin projesi olan ‘Aile Sigortası’, ilk kez Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Her ay başında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek olan Halkkart, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin projesi olan ‘Aile Sigortası’, ilk kez Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Her ay başında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek olan Halkkart, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yoksullukla mücadele amacıyla geliştirdiği proje olan ’Aile Sigortası’nı hayata geçiriyor. Proje kapsamında hak sahibi ailelere destek sunmak amacıyla Halkkart adı verilen kartlara, her ay 600 TL yüklenecek. Halkkart, 25 Nisan Çarşamba günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

“Herkesin aşı kaynasın"

Proje kapsamında tespit edilen ailelere her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken, kartlar hanedeki kadınların adına çıkartılacak. Alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlayacak. Herkesin evinde aşı kaynasın diye bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Aile Sigortası uygulamasını, hayata geçiren ilk belediye olmaktan gurur duyuyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla, 3 yıldır kapı kapı dolaşarak tespit ettiğimiz hanelerimize bu desteği sunmaya karar verdik. Ben de köyde büyüdüm. Yokluk ne demektir iyi bilirim. Kimseye ayrıcalık yapmadan, tamamen bilimsel yöntemlerle sonuca ulaştık. Herkesin evinde aşı kaynasın diye, aylık 600 TL destek sunacağız. Bu destek kartlarımızı evin kadınına teslim ediyoruz. Hem kadınlar ekonomik olarak güçlenecek hem de Maltepemiz kalkınacak” diye konuştu.

53 bin hanenin kapısı çalındı

Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı titiz bir araştırmayla sonuçlandırılan Aile Sigortası Projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde 18 kişilik bir ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi 3 bin 6 haneyi tespit etti. 11 bin 419 vatandaşla yüz yüze anket yapıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak, yardım yapılacak hanelerin bilgileri Maltepe Kaymakamlığıyla yapılan ortak çalışmayla Maltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) SOYBİS sisteminden, erişilebilen resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildi.