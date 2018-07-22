Akşemsettin Mahallesi’nde yerinde dönüşüm başlıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Akşemsettin Mahallesi Öğretmenler Sitesi ve altındaki kısımda olan gecekonduların yerinde dönüşüm çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Akşemsettin Mahallesi Öğretmenler Sitesi ve altındaki kısımda olan gecekonduların yerinde dönüşüm çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın kente ve kentliye yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, yerinde dönüşüm faaliyetleri de sürekli gündeminde yer alıyor. Akşemsettin Mahallesi Öğretmenler Sitesi ve altındaki kısımda olan gecekonduların yerinde dönüşüm çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Akşemsettin Mahallemiz Öğretmenler Sitesi ve altındaki kısımda olan gecekondularımız, İstanbul Büyük Şehir Belediyemizin yerinde dönüşüm projesi kapsamında. Bu bölgenin projesi bitti. Önümüzdeki günlerde oradaki vatandaşlarımızla görüşme yapılıp KİPTAŞ üzerinden bir proje gerçekleştirilecek ve vatandaşlarımız orada mağdur edilmeden, borçlandırılmadan, örneğin bir gecekondusu varsa bir dairesi olmak üzere, kendilerine bedelsiz kira desteği verilmek şartıyla ev sahibi yapılacaklar” dedi.

Bölgeye değer katacak

Projenin bölgeye değer katacağını belirten Başkan Remzi Aydın, şöyle konuştu:

“Çok güzel bir proje gerçekten. Bölgeye değer katacak, oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek güzel bir çalışma. Bu bölge riski alan ilan edildiği için; gecekondular, 2.Etap, 3.Etap, 4.Etap şeklinde dönüşerek bölge tamamlanacak.Bu süreç 3-5 seneyi alabilir ama böyle bir planlama ve böyle bir vizyon var.”