Ameliyatsız burun estetiği artık mümkün

Dr. Vecdi Bayramoğlu, ameliyatsız burun estetiği ile 15 dakikada istenilen burna kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Clinicpark Estetik’ten Dr. Vecdi Bayramoğlu, “Burun, estetik düzen açısından yüz bölgesinin en önemli yapısıdır. Dolayısıyla burnun estetik bir bozukluğa sahip olması, görünümü doğrudan etkilemektedir. Rinoplasti ameliyatları, cerrahi girişimler ve diğer pek çok tedavi yöntemlerinin mümkün olduğu burun estetiği bozukluklarında, ameliyatsız tedavi yöntemi de bir seçenek olarak bulunuyor” dedi.

“Ameliyatsız burun estetiği mümkün”

Estetik bir burna sahip olmanın günümüzde oldukça kolay olduğunu ifade eden Dr. Bayramoğlu, "Burun yapısından genetik olarak rahatsız olanlar, herhangi bir kaza ya da yaralanma sonucunda bozulan burun estetiğinin düzeltilmesini isteyenler, burun yapısının yüz hatlarına uyumlu olmadığını düşünenler için akla gelen ilk yol burun estetiği ameliyatıdır. Ayrıca daha önce geçirilen burun estetiği ameliyatı sonrasında istenilen görüntünün elde edilememesi sonucu oluşan revizyon gerekliliği için de keza ameliyat düşünülmektedir. Ancak asimetri onarımı, büyütme, kalkık burun ucu elde etme ve benzeri birçok farklı burun estetiği için sebep oluşturan bazı bozukluklar, ameliyatsız burun dolgusu işlemleri ile de giderilebiliyor. Özellikle ameliyattan çekinen, iyileşme süresinin kısa olmasını isteyen ve ameliyat maliyetinden kaçınmak isteyen bireyler için ameliyatsız yöntemler de kullanılabiliyor" diye konuştu.

Dolgu yöntemi ile burun estetiği uygulamalarının artık popüler olarak kullanıldığını kaydeden Dr. Bayramoğlu, “Özellikle de hafif kemerli yapıya sahip olan burunlar için, eğer hasta ameliyat olmak istemiyorsa dolgu ideal bir yöntem. Daha önce yapılan bir estetik operasyondan kalan bozukluk için uygulanması gereken revizyon burun işlemi için ameliyat gerektirmeyen bozukluklarda dolgu yöntemi ile iyi sonuçlar alınabiliyor. Dolgu ile estetik burun uygulaması, uygun ve doğru seçilen vakalarda radikal değişiklikler isteyen fakat kapsamlı bir burun estetiği ameliyatından çekinen bireyler için görsel olarak düşünülebilecek bir uygulamadır. Uygulama, burun bölgesine sürülen uyuşturucu bir kremin etkisini göstermesi ile başlayan ve ortalama olarak 10 dakika süren bir uygulamadır. Burun yapısının yüzün diğer yapıları ile uyumlu ve orantılı olmasını amaçlayan bu uygulama, vücut dokuları ile yüksek seviyede uyumlu olan dolgu maddeleri ile yapılmakta, eksik olan bölgenin; yani çıkıntılı bölgenin, önü ve arkasını tamamlamak prensibi ile uygulanmaktadır. Birçok farklı basit estetik bozukluğun düzeltilebilmesi için etkili olan dolgu yönteminde temel hedef, dolgu maddeleri aracılığı ile burun üzerinde yer alan tümsek ya da hafif çukurların restore edilmesiyle estetik bozukluğun ortadan kaldırılmasıdır. Kısa bir süre içerisinde tamamlanabilen bu uygulama için herhangi bir ameliyathane ortamı, cerrahi girişim ekipmanları ya da benzeri bir komplike tedavi donanımı gerekmez. Yalnızca dolgu maddesi, uygun bir ortam, uyuşturucu krem ve özel enjektör yardımı ile alanında uzman bir hekimin dolgu ile estetik burun tedavisini tamamlayabileceğini söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Dolgu ile elde edilen estetik görünümünün etki süresinin ise bugüne kadar kaydedilen vakalar için ele alınan kayıtlar neticesinde ortalama olarak 6 ay ile 12 arasında değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Bayramoğlu, “Tedavi tamamlandıktan hemen sonra günlük ve sosyal yaşamlarına dönebilen hastaların, herhangi bir iyileşme sürecine girmediklerini ve doğrudan etki eden görüntü ile normal hayatlarına devam edebileceklerini de belirtmek mümkün. Bu kapsamda değişebilen ve ortalama olarak 6 ila 12 ay arasında değişen etki süresi sonrasında, ilgili muayeneler tamamlandıktan ve uygunluk konusunda uzman hekimler tarafından karar verildikten sonra, dolgu ile burun estetiği uygulaması tekrarlanabilir” açıklamalarında bulundu.