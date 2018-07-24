Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sorun

Reçetesiz antibiyotik kullanımından kaynaklı antibiyotik direnci tüm dünyada yaygın bir sorun haline geldi.

Reçetesiz antibiyotik kullanımından kaynaklı antibiyotik direnci tüm dünyada yaygın bir sorun haline geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır öncülüğünde, Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Selin Özcem, Mikrobiyolog MSC Emrah Güler, Doç. Dr. İlker Etikan’nın kongrede sunduğu ’Enterobacteriae’lerde GSBL salınımı ile beta-laktam dışı antibiyotiklerle çoklu direnç arasındaki ilişki’ konulu araştırma poster ikincilik ödülü almaya hak kazandı

Günümüzde en önemli problemlerden birisi olan antibiyotik direncinin tüm dünyada yaygın bir sorun olduğu belirtilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mikrobiyoloji laboratuvarında üretilen Enterobakteri ailesinin üyelerinin salgıladıkları GSBL nedeni ile belli grup antibiyotiklerin kullanılamayacağının tüm hekimler tarafından bilindiği vurgulandı.

Antibiyotik direncindeki artışın nedenlerinden birinin uzun yıllardır reçetesiz antibiyotik satılması olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Nisan 2016 tarihinde reçetesiz antibiyotik satılamayacağına dair bir kanun çıkarıldığı anımsatılarak, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmiş olmasının kağıt üstünde kalmayıp, pratikte de uygulanarak ilgili bakanlıklar tarafından takibinin titizlikle sürdürülmesinin önemli olduğu vurgulandı.