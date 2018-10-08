Ataşehir Belediyesinden açıklama: '5 personelimiz serbest bırakılmıştır'

Ataşehir Belediyesi, "belediyeye operasyon" haberlerine ilişkin, 5 belediye personelinin bir ihale dosyasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları açıklamasını yaptı.

Ataşehir Belediyesi, "belediyeye operasyon" haberlerine ilişkin, 5 belediye personelinin bir ihale dosyasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları açıklamasını yaptı.

Ataşehir Belediyesinden, belediyeye operasyon düzenlendiği haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının bir ihale dosyasıyla ilgili ihbar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 5 personelimiz savunmaları alınmak üzere Adliye’de hazır edilmişlerdir. İfadelerin alınmasıyla birlikte, mevcut deliller dikkate alınarak personelimiz serbest bırakılmıştır. Söz konusu ihale kapsamında, personelimiz 14 Mayıs 2018 tarihinde de aynı dosya ile ilgili ifadelerini vermişlerdir. Yargı sürecinin devam ediyor olması ve herhangi bir yargı merciini etkilememek adına ayrıntılara girmeden, soruşturma dosyasının takipçisi olduğumuzu, ihale sürecinde kamu yararı gözetilerek Kamu İhale Kurumu kararları uyarınca ihalenin sona erdirildiğini ve adaletin tesisi bakımından Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen gerekleri yerine getirdiğimizi ve getireceğimizi bildiririz" denildi.