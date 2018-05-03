Ataşehir Belediyesinden “Sıfır Atık” projesine tam destek

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kaymakamlığı ve geri dönüşüm firmalarının desteğiyle “Ataşehir’de Sıfır Atık Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, "Tonlarca ambalaj atığını, birçok atık yağ, birçok atık pili çevreye zarar vermeden ve ekonomiye kazandırdık” dedi.

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kaymakamlığı ve geri dönüşüm firmalarının desteğiyle “Ataşehir’de Sıfır Atık Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, "Tonlarca ambalaj atığını, birçok atık yağ, birçok atık pili çevreye zarar vermeden ve ekonomiye kazandırdık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı" hazırlandı. Ataşehir Belediyesinin ev sahipliğinde tüm kamu kurumlarının yetkilileri, Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı eğitim semineri Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleşti.

"Birçok atık malzemeyi çevreye zarar vermeden ve ekonomiye kazandırdık"

Toplantıda konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, “İnsanoğlu kolaylaştırmak adına üretimde doğal kaynakları tüketirken beraberinde birçok da sorunu oluşturduğunun da farkında değil. Bu bağlamda özellikle yerel yönetimler değil. Bunu ulusal politikalar haline getirmek, atıkları kaynağında toplamak ve çevreye en az zarar vermesini sağlamak. Bunun ile birlikte de atıkların ekonomiye geri dönüşüm sağlamak amacıyla politikalar, sistemler geliştirilmek zorundadır. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve bütün Türkiye’de yayılmak üzere ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında eğitim çalışmaları başlamış durumda. Biz Ataşehir Belediyesi olarak tonlarca ambalaj atığını, birçok atık yağ, birçok atık pili çevreye zarar vermeden ve ekonomiye kazandırdık” dedi.

Projenin en önemli hedefleri arasında; israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması ve atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümün sağlanması yer alıyor.

Toplantıda, Ataşehir Belediyesinin "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamaları" ile geri dönüşüm firmalarının sunumları yapıldı. Ayrıca toplantıda katılımcılarla "Sıfır Atık" konusunda fikir alışverişinde bulunularak, bundan sonraki uygulamalar hakkında bilgi verildi.