Ataşehir’de Retrobüs konseri

Ataşehir’de 80’lerin unutulmaz şarkılarını seslendiren Retrobüs grubu vereceği konserle nostalji rüzgarları estirecek.

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da hafta sonu nostalji rüzgarı esecek. Cumartesi günü saat 18.00’da havuz katında sahne alacak 80’lerin unutulmaz şarkılarını seslendiren Retrobüs grubu vereceği konserle ziyaretçileri keyifli anlar yaşatacak. Her hafta farklı bir sanatçının sahne alacağı etkinlikler Ramazan ayına dek sürecek. Cumartesi günü ayrıca Dünya Dans Günü’ne özel etkinlikler Watergarden İstanbul Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Saat 21.30’da başlayacak olan dj ve özel dans performansları sabahın ilk ışıklarına dek sürecek. Yeme-içme ve eğlence merkezinde minik ziyaretçiler için ise Küçük Ariel ve Dans Eden Prensesler müzikalleri Cumartesi ve Pazar günü saat 16.00’da Taze Pazar katında sahnelenecek.