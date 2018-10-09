Avcılar’da 7/24 temizlikle sokaklar pırıl pırıl

Avcılar Belediyesi ekipleri daha sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir çevre için aralıksız çalışırken, her gün üretilen ortalama 470 ton çöp 24 saat aralıksız çalışan ekipler tarafından toplanıyor.Avcılar Belediyesi tarafından ilçede...

Avcılar Belediyesi ekipleri daha sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir çevre için aralıksız çalışırken, her gün üretilen ortalama 470 ton çöp 24 saat aralıksız çalışan ekipler tarafından toplanıyor.

Avcılar Belediyesi tarafından ilçede 7/24 temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeşilkent Mahallesi’nden gelen talepler de dikkate alınarak Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Önce insan önce temizlik’ sloganıyla haftanın 7 günü 24 saat faaliyet gösterirken, süpürgeci personeller, her gün saat 05.30’dan itibaren 10 mahallede sokakları süpürmeye başlıyor. İlçedeki çöpler, günde 2-3 vardiya halinde toplanıyor, kaba atıklar kaldırılıyor. Ayrıca, kaldırım ve yol kenarlarına bırakılan inşaat ve moloz atıkları toplanıyor. İlçedeki boş arsalardaki çöpler de temizlenirken, elle ve makine ile tüm cadde ve sokaklar süpürülüyor, belli aralıklarla yıkanıyor, konteynerler dezenfekte ediliyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Belediyecilik hizmetini bir toplum sağlığı hizmeti olarak görüp, temizlik ve hijyen konusunu en temel görevimiz olarak kabul etmekteyiz" dedi. Başkan Dr. Toprak Benli, ilçedeki temel temizlik hizmetlerinin yanı sıra Milli Eğitime bağlı tüm okulların, cami, cemevleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri ve çevrelerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi yerleşkesinin de Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendiğini söyledi. Benli, temizlik ekiplerinin ana arter, cadde, okul bahçeleri, meydanlardaki kaldırım ve bordür taşlarının düzenli temizlenerek boyandığını, izinsiz asılan afiş, pankart ve broşürlerin tek tek söküldüğünü, mahallelerdeki semt pazarlarında satışın bitmesinden sonra bu alanların tamamen temizlenerek deterjanlı su ile yıkandığını ekledi.