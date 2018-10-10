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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:50

Avcılar’da 8 mahallenin plan notları İBB Komisyonunda

İstanbul Avcılar Belediyesi, ömrünü tamamlamış eski yapıların yenilenmesi, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla 8 mahallenin imar plan notlarını hazırlayıp Avcılar Belediyesi Meclisinden geçirerek İstanbul Büyük Şehir Ekim Ayı Meclis gündemine alınmasını sağladı.

Avcılar'da 8 mahallenin plan notları İBB Komisyonunda
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İstanbul Avcılar Belediyesi, ömrünü tamamlamış eski yapıların yenilenmesi, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla 8 mahallenin imar plan notlarını hazırlayıp Avcılar Belediyesi Meclisinden geçirerek İstanbul Büyük Şehir Ekim Ayı Meclis gündemine alınmasını sağladı.

Avcılar Belediyesi imar konularının çözümünde ortak akıl kullanarak, özellikle halkın taleplerini titizlikle dikkate alıyor. İmar Plan çalışmaları, halk ile görüş alışverişi içinde katılımcı demokrasi anlayışıylayla şekilleniyor.

İmar Plan notları, ilçede otopark sorununun çözülmesini ve var olan nüfusa hizmet edecek donatı alanları oluşturuyor. Plan tadilatı çalışması ile planlama ilkelerinden yoksun, imar mevzuatına aykırı, mühendislik hizmetlerinden uzak ve depreme karşı dayanıksız yapıların bulunduğu ilçede, yerinde kentsel dönüşümün yapılması hedefleniyor. Plan ile kimse komşularından ayrılmadan, evini yenileme şansına sahip olacak.

Son olarak Avcılar Belediyesi, ömrünü tamamlamış eski yapıların yenilenmesi, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla 8 mahallenin imar plan notlarını hazırlayıp Avcılar Belediyesi Meclisinden geçirerek İstanbul Büyük Şehir Ekim Ayı Meclis gündemine alınmasını sağladı.

Başkan Toprak, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İBB Meclisi Ekim Ayı Grup Toplantımızda İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında bir araya gelerek gündemi değerlendirdik. Avcılar Belediyesi tarafından hazırlayıp, Avcılar Meclisinden geçirdiğimiz, İBB’ye göndermiş olduğumuz imar planında, 8 mahallemizin imar notları Meclis gündemine bugün geldi. Avcılarımızın imar sorununu çözmek için hazırladığımız imar planlarımızın ivedilikle onaylanması için İBB Meclisinde yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz. Avcılarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Yeşilkent Mahallemizin imar planının da bir an önce gündeme gelmesini bekliyoruz" dedi.
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