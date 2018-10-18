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18 Ekim 2018 Perşembe 11:13

Avcılar’da bağımlılığa karşı mücadelede güç birliği

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli öncülüğünde Avcılar’da bağımlılığa karşı aktif mücadele eden kurumlar ve bağımlı yakınları Avcılar Belediyesi Danışmanlık ve Takip Merkezinde, destek almaya devam ediyor.Avcılar...

Avcılar'da bağımlılığa karşı mücadelede güç birliği
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Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli öncülüğünde Avcılar’da bağımlılığa karşı aktif mücadele eden kurumlar ve bağımlı yakınları Avcılar Belediyesi Danışmanlık ve Takip Merkezinde, destek almaya devam ediyor.

Avcılar Belediyesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bağımlılar, Avcılar Belediyesi Danışmanlık ve Takip Merkezinde, destek almaya devam ederken ailelere de danışmanlık veriliyor. Gençlerin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı "Yaşama Umut olmak için’’ sloganıyla Avcılar’da kurduğu rehabilitasyon merkezi ve kültür, sanat alanındaki çalışmalarıyla gençlerin sesi olan Başkan Toprak; ‘Avcılar’da göreve geldiğimizde ilk olarak gençlerimiz için bu çalışmaları başlattık. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli bir şekilde bu toplantıları yapıyoruz. Daha sağlıklı bir toplum ve ülkemizin geleceği için gençlerimizin bu tür maddelere bulaşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.’’ açıklamalarında bulundu. Bunlara ek olarak Başkan Toprak, “Gençlerimize yönelik Avcılar Belediye Konservatuarı’nda müzik, tiyatro ve halk dansları branşlarında eğitimler vermekteyiz. Belediyemiz bünyesinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik açtığımız, fitness, atletizm, basketbol, voleybol, futbol, satranç, masa tenisi kurslarımızda spor alışkanlığını aşılıyoruz. Kent Evleri ve Kültür Merkezlerimizde gençlerimize yönelik kültür, sanat ve eğitimlerine destek oluyoruz. Bu doğrultuda, ilk olarak uyuşturucuya bulaşmamış kişileri koruyarak Avcılar’da uyuşturucu ve madde bağımlının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu konuda kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapacağız” dedi.
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