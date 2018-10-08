İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:53

Avcılar’da ’Evlilik Okulu’nda 40. dönem dersi

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2015 Mart ayında başlayan ’Evlilik ve Yaşam Okulu’ eğitimlerinde 40. hafta geride kaldı. Eğitimler her ayın ikinci pazartesi günü saat 14.00’te Zübeyde Hanım Nikâh...

Avcılar'da 'Evlilik Okulu'nda 40. dönem dersi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2015 Mart ayında başlayan ’Evlilik ve Yaşam Okulu’ eğitimlerinde 40. hafta geride kaldı. Eğitimler her ayın ikinci pazartesi günü saat 14.00’te Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı Salonu’nda devam ediyor.

Avcılar Belediyesi tarafından kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün evli veya evlilik hayatına hazırlanan çiftler için düzenlediği ’Evlilik ve Yaşam Okulu’ konu başlıklı eğitim programı, Psikolog Aile Danışmanı Hacı Tekin’in anlatımı ile Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı Salonu’nda gerçekleşti. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda büyütülmesi, cinsiyet eşitliği temellerinde eğitim verilmesi ilkesiyle hizmet veren Avcılar Belediyesi, ’‘Evlilik ve Yaşam Okulu’ konulu eğitim programı ile sosyal ve kültürel sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. Sağlıklı bir evliliğin; şiddetin her türlüsünden uzak, birbirinin fikirlerine saygılı çiftler yaratacağını, bunun neticesinde de başarılı, özgüveni yüksek ve birbirlerinin hakkına saygılı çocukların yetişmesini amaç edinen Avcılar Belediyesi, eğitime olan yatırımlarını sürdürüyor.

Evlilik ve Yaşam Okulu’nda 40. haftanın geride kalmasının ardından açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Mutlu aileler sağlıklı toplumların temelini oluştururlar. Evlilik öncesi birbirini tanıma, anlama eğitimi alan çiftlerin evlilikleri daha uzun ve daha sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple de evlilik ve yaşam okulu konu başlığı ile çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sayesinde programa katılan çiftlere kadın ve erkeğin eşit olduğunu, görev ve sorumluluklarının karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Programa katılan çiftlere uzun evliliğin sırları, sevgi dolu bir beraberlik oluşturmanın püf noktaları, aile içi şiddet ve farklı kültürlerden evlilikler gibi konularda eğitim verildi. Evlilikte ilişkiyi geliştirebilecek pratik önerilerin anlatıldığı eğitim seminerinde konuşan Psikolog Hacı Tekin; ‘‘Aşk duygusu içerisinde yer alan temel bileşenler sıkı dostluk, tutku ve bağlılıktır. Aşkın devamı için eşlerin birbirine zaman ayırmaları, birbirleriyle ile iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları gerekir. Sevgiyi hissetmek yetmez. Onu göstermek, ona önem vermek gerekir" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku