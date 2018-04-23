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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:28

Avcılar’da renkli 23 Nisan kutlaması

Avcılar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği’nde yüzlerce çocuk gönüllerinde eğlendi. Kortej yürüyüşü ve sahne gösterileriyle başlayan etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.

Avcılar'da renkli 23 Nisan kutlaması
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Avcılar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği’nde yüzlerce çocuk gönüllerinde eğlendi. Kortej yürüyüşü ve sahne gösterileriyle başlayan etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.

Avcılar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yüzlerce çocuk bir araya geldi. Firuzköy Mahallesi’ndeki kutlamalara Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve yüzlerce çocuk katıldı. Kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, çocukların renkli gösterileriyle devam etti. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, kendileri için kurulan renkli oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. 23 Nisan şarkıları söyleyerek barış mesajları veren çocukların neşesi renkli görüntülere sahne oldu.

“Avcılarda yaşanan coşku bambaşka”

Etkinlik alanına kadar çocuklarla birlikte yürüyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Avcılar’da yaşanan coşku bambaşka, burada bir başka coşku var. Herkes yaşasın 23 Nisan, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyor. Çünkü bütün dünya çocuklarına çocukluğunu armağan etmiştir. Avcılar bunun çok idrakinde, gördüğünüz gibi 7’den 70’e herkes bugünü kutluyor. Biz bunu sanatla, sporla ve resmi geçitlerle kutladık. Bugün de Avcılarımızın en eski köylerinden biri olan ve 90 yıl önce kurulmuş olan Firuzköy’de de kutlamamızı sürdürüyoruz. Çocuklar bilgi donanımının yanında sanatla ve sporla da ilgilenerek, kendilerini geleceğe ruhen, bedenen sağlıklı bireyler olarak hazırlayabilirler. Özellikle milli bayramlarımız ve ulusal günlerimizde çocuklarımızın yaşatması, sahip çıkması gereken günlerimiz” diye konuştu.
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