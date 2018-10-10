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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:17

Avcılar’da üst düzey fiyat denetimi

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 54. maddesi kapsamında etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri üst...

Avcılar'da üst düzey fiyat denetimi
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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 54. maddesi kapsamında etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri üst düzey işletmeleri etiket, tarife ve fiyat uygulamalarına uyup uymadıkları konusunda denetleniyor. Ayrıca üretim logosunun kullanımı, etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket ve tartı aleti arasındaki gramaj farkları, ürünlerin son kullanma tarihi kontrol ediliyor. Fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan iş yerleri hakkında, kanun gereği tespit tutanağı düzenleyen Zabıta Müdürlüğü bu konuda esnaf ve vatandaşı ilgili kanun hakkında bilgilendiriyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin önemine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Amacımız ilçemizdeki tüm işletmelerin daha hassas ve daha dikkatli olmasını ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve bilinçli tüketimini sağlamak. Önceden olduğu gibi denetimlerimizi yasalar çerçevesinde rutin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında, 444 69 89’u arayarak tarafımıza bilgi vermesi ve bunları fotoğraflandırarak 0530 053 73 04 WhatsApp hattına göndermelerini rica ediyoruz" dedi.

İlçe halkının sağlığını tehdit edecek her türlü gıda imalatı ve satışının önlenmesi; ayrıca vatandaşların yiyeceklerini gönül rahatlığıyla alabilmeleri ve huzurlu bir şekilde tüketebilmeleri için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor dedi.
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