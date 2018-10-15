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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03

Avcılar’da vatandaşlarla birlikte egzersiz programı

Sağlıklı yaşam adına etkinliklere devam eden Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, günümüzde sık rastlanan Nöroloji rahatsızlığına yönelik vatandaşlarla birlikte egzersiz programı gerçekleştiriyor.

Avcılar'da vatandaşlarla birlikte egzersiz programı
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Sağlıklı yaşam adına etkinliklere devam eden Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, günümüzde sık rastlanan Nöroloji rahatsızlığına yönelik vatandaşlarla birlikte egzersiz programı gerçekleştiriyor.

Daha sağlıklı bir toplum için proje başlatan Avcılar Belediyesi, vatandaşlara yönelik egzersiz programları düzenliyor. Nöroloji hastalarına bireysel olarak uygulanacak programlar; MS (MultipleSklerozis), Parkinson, felç gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Belediyenin Fizyoterapist ve Uzman eğitmenleri tarafından Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi’nde eğitimler verilecek. Kayıtların Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Atatürk Stadyumunda devam ettiği belirtildi.

Doktor kimliğiyle vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Halkımızın sağlık durumu bizi yakından ilgilendiriyor. Sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde yaşamaları adına eğitimler verilmesini çok faydalı buluyorum. Her şeyden önce hemşehrilerimin sağlığını önemsiyorum” dedi.
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