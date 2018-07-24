Azerbaycanlı kadınlar Başakşehir’e hayran kaldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin ’Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticileri Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı’ kapsamında Başakşehir Belediyesini ziyaret eden Azerbaycanlı kadınlar Başakşehir’deki kuruluşlara hayran kaldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelen heyet adına konuşan Azerbaycan Kadın Belediyeler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, “Ülkelerimizin liderlerinin de sürekli vurguladığı gibi, bizler; ‘iki devlet tek milletiz’ bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin ’Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticileri Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı’ kapsamında Başakşehir Belediyesini ziyaret eden Azerbaycanlı kadınlar Başakşehir’deki kuruluşlara hayran kaldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelen heyet adına konuşan Azerbaycan Kadın Belediyeler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, “Ülkelerimizin liderlerinin de sürekli vurguladığı gibi, bizler; ‘iki devlet tek milletiz’ bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

22-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli’deki yerel yönetimleri ziyaret edecek olan Azerbaycan’dan 12 kadın yerel yönetici, Türkiye’deki yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının faaliyetlerini incelemek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Programın Başakşehir durağı için Başakşehir Belediyesine gelen katılımcılar, burada Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay’dan Başakşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı olarak hizmet veren kurum ve kuruluşlarla ilgili brifing aldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu’nun da katıldığı toplantıda yöneticiler karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

’Destek Kart’ uygulaması çok beğenildi

Başakşehir Belediyesinin başta Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) ve Başakşehir Living Lab ile ‘Hoş Geldin Bebek’ hizmetleri hakkında detaylı bilgiler alan konuklar, özellikle ’Destek Kart’ uygulamasından çok etkilendiklerini ve ülkelerine döndüklerinde böyle bir çalışmayı kendilerinin de yapacaklarını belirtti.

"Muhabbetimizi pekiştirmemiz lazım"

Sırasıyla Başakşehir Spor Parkı’nı, Living Lab İnovasyon Merkezi’ni, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’ni (BAKMER) ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden konuklar, Sular Vadisi Sosyal Tesisleri’ndeki akşam yemeğinde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Azeri meslektaşları ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Kartoğlu katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İki kardeş ülke arasındaki birlikteliği ve muhabbeti daha da pekiştirmemiz lazım. Gezi programınıza Başakşehir’i de dâhil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başakşehir Belediyesi 2009 yılında kuruldu. O tarihten itibaren de ‘En’lerin ve ‘İlk’lerin Belediyesi unvanını aldı. Sürekli yeni projeler üretti ve İstanbul’un örnek bir ilçesi oldu. Fırsat olursa biz de Azerbaycan’da misafir olmak isteriz” ifadelerine yer verdi.

Program, karşılıklı hediye takdimlerinin ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.