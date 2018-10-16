Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi üyesi Suriyeli Zeynep Yusuf, mültecilerin sesi oldu

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, (WALD) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan mültecilerin sosyal yaşama uyumuyla ilgili çalışmaların konuşulduğu programda Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi Üyesi Suriyeli Zeynep Yusuf, tüm mültecilerinin sesi oldu. 6 yıl önce geldiği İstanbul’da gördüğü dayanışma sayesinde hayata tutunduğunu dile getiren Yusuf, “Mültecilerin en önemli ihtiyaçlarının sosyalleşme olduğunu anladım. Bu konuda Bağcılar Belediyesi bizlere büyük fırsat sundu. Bir dostluk ve dayanışma ağı oluşturduk” dedi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, (WALD) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan mültecilerin sosyal yaşama uyumuyla ilgili çalışmaların konuşulduğu programda Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi Üyesi Suriyeli Zeynep Yusuf, tüm mültecilerinin sesi oldu. 6 yıl önce geldiği İstanbul’da gördüğü dayanışma sayesinde hayata tutunduğunu dile getiren Yusuf, “Mültecilerin en önemli ihtiyaçlarının sosyalleşme olduğunu anladım. Bu konuda Bağcılar Belediyesi bizlere büyük fırsat sundu. Bir dostluk ve dayanışma ağı oluşturduk” dedi.

Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’de yaşayan mültecilerin topluma adapte olması amacıyla yapılan çalışmalar İstanbul’da gerçekleşen bir programla dünyaya duyuruldu. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından Hilton Bosphorus Hotel’de gerçekleşen “Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu Toplantısı” etkinliğine yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Gün boyu süren toplantıda yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri mülteciler konusunda yaptıkları projeleri ve çözüm önerilerini anlattı.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Türkiye’deki Suriyelilere yönelik çalışma ve gayretlerin mutlaka gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi; "Bu kadar fedakarlığa rağmen kalkıp eleştirme cesareti içinde olanlar olabiliyor özellikle uluslararası kuruluşlardan ve bazı devletlerden. Biz onların kendi vatandaşlarına sağladıklarından daha fazlasını Suriyelilere sağlıyoruz. ABD’de de Avrupa ülkelerinde de göz muayenesi ve diş tedavisi sosyal güvence kapsamında değil, kendi vatandaşları için değil. Biz, Suriyelilere göz ve diş dahil her türlü sağlık güvencesini sağlamışız ve ücretsiz. Bu imkanları sağlayan bir millete, Suriyelileri insan hesabına bile almayanların söz söylemeye hakkı var mı? Yok"

“Onları kendi ailemizin bir ferdi olarak gördük”

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya ise; “Türkiye yaklaşık 7 yıldır 4.5 milyon mülteciyi sınırlarımız içerisinde misafir ediyor. Bir şekilde onlarla aile olmaya çalışarak zorlu süreci atlatıyoruz. Yarım milyon mülteci İstanbul’da yaşıyor. Belediye başkanlarımız, merkezi yönetimden ek bütçe almaksızın mülteci kardeşlerimizin insani şartlarını yükseltmek için gece gündüz çalıştı. Bu başarılı modellerin diğer belediyelere gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bağcılar’da hep göçle oluşan bir ilçe. Bulgaristan ve Balkan coğrafyasıyla beraber ülkemizin tüm bölgelerinden göç almış bir yer. Bağcılar 60 bin Suriyelinin barındığı bir yer. Uyum, eğitim, dil, sağlık ve kimliklerinin çıkarılması konusunda öncelikli olarak masa kurarak bu işe başladık. Sonra bölgede yaşadıkları yerlerin uygun hale getirilmesi, belediyemizin tesislerinden yararlanmaları katılmaları konusunda çalışmalar yürüttük. Kendi hayatımızda kendi nüfusumuz içerisinde onları kabul ettik. Onları kendi ailemizin bir ferdi olarak gördük. Bağcılar’da Suriyeli kardeşlerimizi tüm yardım ve sosyal imkanlar konusunda Bağcılarlı hemşehrilerimizden hiç farklı görmüyoruz. Ülkelerinden uzakta olduklarını hissettirmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

(WALD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman da şu bilgileri verdi; "Projemizin başlangıcından itibaren Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultangazi, Şişli ve Üsküdar’daki 12 merkezimizde 5 bin 111 danışana hizmet verdik. Bunun yanı sıra hukuki destek verdiğimiz mültecilerin sayısı bin 501 iken, 901 kişiye psikolojik destek sağlandı"

“Türkçeyi burada komşularım sayesinde öğrendim”

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de hizmetlerini anlattığı programın özel konuğu olan Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi Üyesi Suriyeli Zeynep Yusuf, mülteciler adına bir konuşma yaptı.

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Yusuf, mültecilerin durumunu ve aldığı hizmetleri şöyle anlattı; “6 yıl önce Türkiye’ye geldim. Türkçeyi burada komşularım sayesinde öğrendim. Türkiye’deki dayanışma beni çok etkiledi. Bu dayanışmadan ilham alarak kendim gibi olan mültecilere destek olmak için sivil toplum örgütlerine katılmaya karar verdim. Sosyal hayatta sivil toplumda bulunduğumuz zaman gördüm ki dil en önemli ihtiyaçlardan biri. Bu nedenle mültecilere Türkçeyi öğrenmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştım. Görevimi gerçekleştirirken mültecileri daha yakında tanıdım. En önemli ihtiyaçlarını sosyalleşme olduğunu anladım. Bu konuda Bağcılar Belediyesi, bizlere büyük fırsat sundu. Sosyal oyun aktiviteleri vesilesiyle mülteci ve yerel halktan kadınlarla bir araya geldik. Bir dostluk ve dayanışma ağı oluşturduk. Huzurunuzda bir kaz daha bizlere bu fırsatı sunanlara teşekkür ediyorum”

Toplantı sonunda panelistlere plaket takdim edildi.