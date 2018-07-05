Bağcılar Fen Lisesi’ne kavuştu

İstanbul Valiliği ve Bağcılar Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, eğitim öğretime hazır hale getirildi. 24 derslikten oluşan ve laboratuvarlardan sanat atölyelerine muayene odasından otel konforunda pansiyona kadar son teknolojiyle donatılan okul Bağcılar’ın en gözde lisesi olmaya aday. Başvuranlar arasından en yüksek puan alan 150 öğrenciyi kabul edecek Fen Lisesi, burayı tercih etmek isteyen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Valiliği ve Bağcılar Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, eğitim öğretime hazır hale getirildi. 24 derslikten oluşan ve laboratuvarlardan sanat atölyelerine muayene odasından otel konforunda pansiyona kadar son teknolojiyle donatılan okul Bağcılar’ın en gözde lisesi olmaya aday. Başvuranlar arasından en yüksek puan alan 150 öğrenciyi kabul edecek Fen Lisesi, burayı tercih etmek isteyen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Eğitim konusunda çağın ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapan Bağcılar Belediyesi, Bağcılar’a değer katacak yeni bir projeye imza attı. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi’nde yapımına 2 yıl önce başlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nin yapımı tamamlandı.

2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak ve bodrum kat artı 4 kattan oluşan okulda 24 derslik bulunuyor. Son derece teknolojik imkanlarla donatılan lisede Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarı, Resim-Müzik-Yabancı Dil atölyesi, BİT (Bilişim Teknolojisi) Sınıfı, Revir, Muayene odası, Rehberlik Servisi, Beden Eğitim Salonu bulunuyor.

“Bağcılar’ın en gözde lisesi olmaya aday”

Okul kampüsü içinde uzaktan gelen öğrencilerin kalacağı bir yurt inşa edildi. 180 öğrenci kapasiteli pansiyonun odaları lüks otellerin konforunu aratmıyor. 4’er öğrencinin kalacağı odalarda 24 saat sıcak suyun aktığı banyo, tuvalet ve lavabo da bulunuyor. Okul binasıBağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dip köşe temizlendi. Ekipler, okulun camlarından sınıflara tabelasından bahçesine kadar her noktasını pırıl pırıl etti.

600 öğrenci kapasitesi bulunan okula Eylül ayında başlayacak yeni sezonda 150 öğrenci kabul edecek. Okul, bu dönem alacağı öğrencilerin puanlarında serbest davranacak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencileri en yüksek puandan başlayarak kabul edecek. Bağcılar’ın en gözde lisesi olmaya aday Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi büyük ilgi görüyor. İstanbul’un dört bir tarafından öğrenciler velileriyle okulu ziyaret ederek bilgi alıyor.

“Çocuklarımız kaliteli ve çok güzel eğitim yuvasına kavuştu”

Liseyi gezmeye ilk gelenlerden biri okula komşu olan Cemre Çiftçi. Annesi Nilüfer babası Sinan Çiftçi’yle okulu dolaşan Cemre, “Sınavda yüzde 3’lük dilime girdim. Burayı tercih etmeyi düşünüyorum. Evime de çok yakın. Böyle bir okulun ilçemizde olması bizim için büyük bir şans. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Önceliğimiz eğitim” diyerek örnek çalışmalar sergileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizin geleceğine yön veren yatırımlardan birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız kaliteli ve çok güzel bir eğitim yuvasına kavuştu. Fen lisemiz eğitim camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.