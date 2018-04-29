Bağcılar’da çocuk oyun grupları dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla nostalji bahçeleri ve parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne...

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla nostalji bahçeleri ve parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 26 kişilik özel ekip, 7 nostalji bahçesi ve 140 parkta belirlediği noktaları önce ilaçlayıp sonra köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi.

Havaların ısınmasıyla Bağcılar’da yaşayanlar nostalji bahçeleri ve parklara akın etmeye başladı. Büyükler piknik yaparken, gençler spor aletleriyle zaman geçiriyor, çocuklar da oyun gruplarında eğleniyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği yerler olan parkların güvenilir, temiz ve hijyenik olması için aralıksız çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi görevlileri, çalışmalarını artırdı.

Çevre Koruma Müdürlüğü’nde görev yapan 26 kişilik ekip parklarda geçirilen mutlu anların kabusa dönüşmemesi için kolları sıvayıp harekete geçti. İlçede bulunan 7 nostalji bahçesi ve 140 parktaki oturma yerleri, spor ve oyun grupları ilaçlanarak dezenfekte edildi. İlaçlanan yerler daha sonra insan sağlığını koruyan organik temizlik ürünleri kullanılarak oluşturulan köpüklü suyla yıkandı. Hijyenik hale getirilen oyun ve spor aletlerinde çocuklar daha güvenli şekilde oyun oynamanın tadını çıkarıyor.

“Çocuklarınız gönül rahatlığıyla oyun oynayabilir”

Aileler ve çocuklar için önemli yer tutan parklar, kullanılma sıklığına göre hem yıkanıyor hem de ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler, özellikle yaz mevsimlerinde sık aralıklarla diğer mevsimlerde ise açık aralıklarla temizlik yapıyor. Çocukların mikrop kapma tehlikesiyle en fazla karşı karşıya kaldığı oyun gruplarının temizliğine ağırlık veriliyor.

Temizlik faaliyetlerinin düzenli olarak yapıldığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılarımızın gözbebeği olan nostalji bahçelerimiz ve parklarımız bu sıcak günlerde ferahlamak isteyen hemşehrilerimizle dolup taşıyor. Vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla parklarda sürekli dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla çocuklarını oyun oynamasına izin verebilirler” dedi.