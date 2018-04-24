Bağcılarlı izciler Çanakkale şehitlerini ziyaret etti

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden 57 izci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla düzenlenen program kapsamında gittiği Çanakkale’de 57’nci Piyade Alayı’nı ziyaret etti. İzciler, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan ataları için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden 57 izci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla düzenlenen program kapsamında gittiği Çanakkale’de 57’nci Piyade Alayı’nı ziyaret etti. İzciler, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan ataları için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından “Dedeciğim Ben Geldim” sloganıyla Çanakkale’de Milli Bilinç Kampı düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden 57 izci, 1 lider ve 3 de gönüllü olmak üzere 61 kişi katıldı. İzci kıyafetlerini giyen sporcu kafilesi, otobüslerle yola çıktı.

“Her gencimizin mutlaka o toprakları görmesi gerekir”

Çanakkale’de diğer izci gruplarıyla bir araya gelen Bağcılarlı izciler, çadırlara yerleşti. Program kapsamında izciler ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Kutlamaların ardından izciler, başta 57. Piyade Alayı olmak üzere şehitlerin mekanlarını ziyaret etti.Burada Kuran-ı Kerim okuyup dua eden izciler duygusal anlar yaşadı.

Kampa katılan izcileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her gencimizin mutlaka o toprakları görmesi gerekir. Bu duyarlı davranışlarından dolayı izcilerimizi kutluyorum” dedi.

22 Nisan’da başlayan etkinliklerle dolu kamp 26 Nisan’da sona erecek.